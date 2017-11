Mannheim (ots) -Sieben Unternehmen standen am Dienstag, 14. November, imRampenlicht. Sie wurden mit dem Präventionspreis "Die Goldene Hand"2017 der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)ausgezeichnet. Auch ein Azubi-Projekt ist in diesem Jahr unter denpreisgekrönten Beiträgen. "Die Goldene Hand" ist der bundesweitbedeutendste Preis für sichere und gesunde Arbeitsplätze im Handelund in der Warenlogistik.Rund 200 Gäste kamen zur feierlichen Preisverleihung in Aachen.Darunter die Mitglieder der im September neu konstituiertenBGHW-Selbstverwaltung sowie die Vorstandsvorsitzenden von BGHW undDGUV, Manfred Wirsch und Dr. Rainhardt von Leoprechting.Insgesamt hatten sich in diesem Jahr rund 70 Mitgliedsunternehmender BGHW für den begehrten Preis beworben. Ausgewählt wurden dieGewinner von einer Jury, die sich aus Mitgliedern derSelbstverwaltung zusammensetzt. "In diesem Jahr gab es wie immerstarke Beiträge zum technischen Arbeitsschutz", fasst Dr. KlausSchäfer, Präventionsleiter der BGHW, zusammen. Aber auch einnicht-technisches Projekt zur Schulung von Trauma-Ersthelfern wurdeprämiert. "Allen Beiträgen gemeinsam ist, dass sie nicht alsEinzellösungen betrachtet werden dürfen", so Schäfer. "Vielmehr trägtjedes einzelne Projekt auch aktiv zur Verbesserung der Sicherheits-und Gesundheitskultur im Unternehmen bei."Insbesondere der diesjährige Azubi-Beitrag sei ein gelungenesBeispiel dafür, wie ein gutes, motivierendes Arbeitsklima kreativeIdeen und Engagement fördere. Jedes der ausgezeichneten Projekte seiübertragbar und könne auch von anderen Unternehmen übernommen werden.Bei der Preisverleihung wurde über jeden Preisträger und seinprämiertes Projekt ein kurzer Film gezeigt. Alle Filme und weitereInformationen stehen ab sofort auf der Internetseite zu "Die GoldeneHand" unter www.diegoldenehand.de bereit.Die Preisträger des Präventionspreises der BGHW 2017Alca Mobil Logistics + Services, Storkow:"Arbeitssicherheitsmaßnahme zur Bedienung von zweigeschossigenLagern"BLG Handelslogistik, Bremen:"Reduzierung von Leiterunfällen imLogistikcenter Neustädter Hafen"DPD Deutschland, Bremen: "Technische Maßnahme zur Unfallprophylaxeim Umschlag"Jibi Handel, Leer: "Trauma-Ersthelfer"Kühne+Nagel, Niederaichbach: "Trainingsfläche"Reifen-Müller, Berlin: "Rückenwind bei Reifen-Müller -Schwergewichte leicht gemacht"Saeilo, Wetzlar: "Sicheres Bohren mit einem Schraubstock an einerStänderbohrmaschine"HintergrundDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) istTrägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für Unternehmen derBranchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreutbundesweit rund 5,5 Millionen Versicherte in rund 400.000Unternehmen."Die Goldene Hand" ist der Präventionspreis der BGHW und derbundesweit bedeutendste Preis für sichere und gesunde Arbeitsplätzeim Handel und in der Warenlogistik. Er wird jährlich für besondersgelungene und vorbildliche Projekte in der Arbeitssicherheit und imGesundheitsschutz vergeben. Teilnehmen können alleMitgliedsunternehmen der BGHW.Für "Die Goldene Hand" 2018 kann man sich bis zum 31. Märzbewerben: www.diegoldenehand.dePressekontakt:Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)Siegrid Becker - UnternehmenskommunikationTel.: 0621-1835960Fax: 0621-183-5999E-Mail: s.becker@bghw.deOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell