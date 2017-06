BGF World Mining Fund: Wann kommt der Turnaround?

Lieber Leser,

der BGF World Mining Fund beteiligt seine Investoren an den größten Minenvermögen der Welt. Es geht um Anlagen in Bergbaugesellschaften sowie in Metallgesellschaften, die etwa Kohle oder Eisenerz fördern. 24 % des eingesetzten Kapitals fließt in „Gold“-Beteiligungen, gut 6 % zudem in Silberwerte. Der Fonds investiert zu mehr als 30 % in Großbritannien und zu fast 30 % in Kanada, zudem gingen annähernd 19 % in die USA. Die Unternehmensbeteiligungen „Glencore“, „Rio Tinto“ oder „BHP Billiton“ machen den größten Teil des Investments aus, sodass Anleger an den klassischen Minenunternehmen beteiligt sind. Dies hat sich in den vergangenen 12 Monaten ausgezahlt. + 17,3 % beträgt das Plus, wobei der Fonds derzeit aus technischer Sicht in einem Abwärtstrend gefangen ist.

Fonds im Abwärtstrend

Dies messen technische Analysen am Durchschnittskurs in den vergangenen 200 Tagen. Dieses Kursmittel ist derzeit vergleichsweise weit entfernt, sodass daraus eine Tendenz Richtung fallender Kurse ablesbar ist. Wer investiert, muss zudem theoretisch von relativ stark schwankenden Kursen ausgehen. Die Investition ist vergleichsweise teuer. Die Gesamtkostenquote liegt aktuell bei mehr als 2,05 %.

Insofern ist der Fonds technisch betrachtet im roten Bereich und zudem sehr teuer. Demgegenüber steht, dass Investoren in klassische Minenunternehmen investieren.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.