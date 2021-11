BGF World Mining Fund A2: Offensichtliches Potenzial!

Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 10. Mai 2021 erreichte, lag bei 58,52 Euro. 182 Tage sind vergangenen und seither fiel der Kurs um -13,41 Prozent. Die BGF World Mining Fund A2 Kapitalanleger brauchen also einen langen Atem und müssen auf eine Gegenreaktion der Bullen in nächster Zeit hoffen.

Das Chartbild sieht gut aus

Damit Investoren die aktuelle Performance ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung