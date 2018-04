BGF World Mining: Für Goldsucher großartig

Der BGF World Mining gilt als prominenter Fonds für Minenfans. Dies sind vor allem jene Investoren, die an die Chance auf den Anstieg von Gold hoffen. Dennoch investiert der Fonds ebenso in andere Branchen. Dies sind etwa Kupfer, Industriemetalle, Silber, Zink, Stahl oder auch Diamanten. Also alles, was Rohstoffinvestoren benötigen. Die Performance des Fonds deutet auf einen klaren Aufwärtstrend hin. Die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.