BGF World Gold Fund A2 EUR: Was ist da los?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 01. Juni 2021 erreichte, lag bei 37,74 Euro. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -11,08 Prozent. Schwierig, für die Kapitalanleger von BGF World Gold Fund A2 EUR in den letzten 241 Tagen den Mut und gleichermaßen die Positionen zu behalten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >