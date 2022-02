BGF Sustainable Energy A2 : Jetzt den Einstieg wagen?

Der Kurs des luxemburgischen Fonds hatte vergangenen Monat nur eine Richtung: Süden! Vor einem Monat konnte der Fond noch einen Kurs von 17,36 Euro verzeichnen (heute am 11. Februar 2022 bei 16,05 Euro). Seither verzeichnete der Fond einen Kursverlust von -7,55 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze -1,31 Euro. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung