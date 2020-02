Berlin (ots) - "Das Abkommen dürfte erst einmal ein wenig Druck aus demHandelskonflikt nehmen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass einGroßteil der gegenseitigen Strafzölle bestehen bleibt. Auch viele der anderenBrandherde, wie beispielsweise die staatliche Subventionierung von chinesischenUnternehmen oder der Umgang mit chinesischen Technologiekonzernen, bleibenweitestgehend ungelöst. Der Nutzen des Übereinkommens wird von dem Schaden, dender Handelskrieg in den letzten 18 Monaten verursacht hat, deutlich in denSchatten gestellt." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlinzum Inkrafttreten des ersten Teilabkommens ("Phase-1-Deal") zwischen den USA undChina zur Entschärfung ihres Handelsstreits. Das Abkommen beinhaltet u.a. dieZusage Chinas, in den nächsten beiden Jahren für zusätzlich mindestens 200 Mrd.Dollar US-Industriegüter zu kaufen."Sorgen machen uns die Auswirkungen des 'Phase-1-Deals' für deutscheUnternehmen. Der Burgfrieden zwischen beiden Ländern wird auf Kosten anderergehen. Wir rechnen damit, dass infolge der Verpflichtung Chinas, deutlich mehrUS-Waren zu kaufen, auch deutsche Exporte nach China in den nächsten Jahrenunter Druck geraten", so Bingmann abschließend.Berlin, 14. Februar 2020Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6564/4520568OTS: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungene.V.Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell