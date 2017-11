BGA zum Ergebnis der Steuerschätzung: Glänzende Kassenlage für strukturellen Umbau nutzen

Berlin (ots) - "Der Weg in die digitale Zukunft erfordert vonUnternehmen und Staat alle Kraft. Deshalb gibt es trotz glänzenderKassenlage keine Spielräume für die Einlösung teurer Wahlversprechen.Denn die Unternehmen müssen kräftig in Menschen und Technikinvestieren. Staatliche Aufgabe ist es, mehr für Bildung undInfrastruktur zu tun und einen investitionsfreundlichen Rahmen zuschaffen.Umgekehrt haben Unternehmen und Beschäftigte ganz maßgeblich zuden sprudelnden Steuereinnahmen beigetragen. Der Staat hat in denvergangen Jahren übermäßig von dem wirtschaftlichen Erfolg den Rahmabgeschöpft. Hinzu kommt, dass die noch geschäftsführendeBundesregierung die Sozialausgaben in den vergangenen vier Jahrenbereits kräftig erhöht hat. Deshalb erwarten Unternehmen und Bürgerzu Recht, nicht erneut übergangen zu werden. Wer das ernst nimmt,muss die Steuern und Abgaben senken und in Bildung und Infrastrukturinvestieren, statt den Sozialetat weiter in die Höhe zu treiben undüber neue Belastungen für die Wirtschaft nachzudenken." Das erklärtDr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Diensteistungen (BGA), heute in Berlin zum Ergebnis derHerbstprognose des Arbeitskreises Steuerschätzung.48, Berlin, 9. November 2017Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell