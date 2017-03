BGA zum Brexit: Ein schwerer Abschied beginnt

Berlin (ots) - "Heute wird die britische Regierung formell denAustritt Großbritanniens aus der EU erklären. Damit stehen uns jetztzwei Jahre schwierige Verhandlungen bevor. Auch im Zeitalter derDigitalisierung bleibt der Handel mit Gütern und Dienstleistungen vongrößter Bedeutung. Gerade hier wären Zölle und regulatorischeBarrieren schlecht für beide Seiten. Insbesondere besteht die Gefahrder unterschiedlichen Entwicklung bei Standardisierungen fürProdukte, die Großbritannien als Absatzmarkt unattraktiv machen undumgekehrt für die britischen Konsumenten weniger und teurere Produktebedeuten." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),heute in Berlin.Allerdings dürfe der Handel mit Gütern nicht losgelöst von denanderen Freiheiten gesehen werden, auch Zugeständnisse für bestimmteBranchen seien kritisch zu bewerten. Zudem brauchten die Unternehmernach den zwei Jahren Verhandlungen Planungssicherheit. Gerade imHinblick auf die kurze Zeit dürfte dies eine große Herausforderungsein, wenn man bedenke, dass alleine schon das Verhandeln einesHandelsabkommens binnen zweier Jahre eine Herkulesaufgabe sei. Fürdas europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta habe man siebenJahre gebraucht - ohne Regulierungsfragen, die im FalleGroßbritanniens noch vielfältig dazu kommen."Ob das alles zu schaffen ist, hängt wesentlich davon ab, wiekooperativ sich insbesondere die britische Seite zeigt, eingegangeneVerpflichtungen aus der Vergangenheit auch zu erfüllen. Sofern diesgegeben ist, hat auch Europa ein hohes Interesse an einem gutenMiteinander mit Großbritannien. Beide Seiten können angesichts derweltpolitischen Herausforderungen und der sie einenden gemeinsamenWerte kein Interesse haben, die Situation eskalieren zu lassen. Dassetzt aber auch die Einsicht der Briten voraus, dass wer den Club auseigenen Stücken verlässt, nicht kostenlosen Zutritt erwarten kann. Sosind die Regeln, denen einmal alle zugestimmt haben. Um das Vertrauenin die EU und deren Institutionen nicht weiter zu schwächen, solltenwir alles daran setzen, diese Regeln einzuhalten. Es wäre einverheerendes Signal nach innen und außen, wenn die EU etwas zuverschenken hätte", so Börner abschließend.16, Berlin, 29. März 2017Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Gro?handel, Au?enhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell