BGA zum BIP: Politik muss erste Alarmsignale ernst nehmen

"Die gute Nachricht zuerst: Die deutsche Wirtschaftist von einer Rezession noch deutlich entfernt. Die schlechteNachricht: Auch wenn die Konjunktur im Großen und Ganzen weiterhinaufwärtsgerichtet bleibt, verliert sie an Dynamik. Es ist an derZeit, dass die Politik gegensteuert und Maßnahmen für neueWachstumsimpulse sowie zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeitergreift." Dies erklärte Dr. Holger Bingmann, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),anlässlich der heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichtenZahlen zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts."Wenn wir die Erfolge auf dem Arbeitsmarkt und die damiteinhergehende gute Kassenlage nicht gefährden wollen, müssen wirvorausschauend handeln. Ein weiteres Ausweichen der Politik,beispielsweise vor einer dringend notwendigen Unternehmensteuerreformsowie der Abschaffung des Solidaritätszuschlages, wird uns über kurzoder lang ins Hintertreffen führen," so Bingmann abschließend.
Berlin, 14. November 2018