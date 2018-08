BGA zum BIP: Konflikte nehmen zu - Geschäfte nicht ab

Berlin (ots) - "Der Konjunkturboom in Deutschland ist einPhänomen: Die Konflikte um uns herum nehmen zu, aber die Geschäftetrotzdem nicht ab. Seit 2005 entwickelt sich nun die deutscheWirtschaft - mit Ausnahme der schweren Finanzmarktkrise 2008/2009 -aufwärts und dies trotz aller Hemmnisse und Unsicherheiten.Erfreulich ist, dass die Unternehmen bislang alle Klippen undUntiefen klug umschiffen, ihre Geschäfte weiter diversifizieren undumsichtig planen. Hierbei könnten sie mehr Rückendeckung durch diePolitik, etwa bei der Unternehmensbesteuerung, gut gebrauchen." Dieserklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der heutevom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichtenWachstumszahlen.Das Wachstum der deutschen Wirtschaft fällt im Vergleich zumVorquartal im zweiten Quartal 2018 um 0,5 Prozent höher aus.Wachstumsmotoren waren insbesondere der starke Binnenkonsum sowie diehöheren Investitionen der öffentlichen Hand und der Unternehmen."Keinesfalls dürfen wir uns jedoch in Sicherheit wiegen, denn dieguten Zahlen von heute sind nicht automatisch die von morgen - geradeangesichts des derzeitigen internationalen Umfeldes. Die Entwicklungkann abrupt abreißen, wenn Streitigkeiten und Handelskonflikteeskalieren. Die Große Koalition wäre gut beraten, dies bei ihrenkostentreibenden Plänen zu berücksichtigen. Protektionismus undNationalismus sind derzeit die größten Gefahren für den Wohlstand -nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir brauchen daher einstarkes Europa, das für regelbasierten Freihandel und Stabilitäteintritt", so Bingmann abschließend.23, Berlin, 14. August 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell