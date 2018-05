BGA zum BIP: Deutsche Wirtschaft stößt an ihre Kapazitätsgrenzen - größerer Reformwille notwendig

Berlin (ots) - "Die deutsche Wirtschaft stößt an ihreKapazitätsgrenzen. Das abgeschwächte Wachstum von 0,3 Prozent imersten Quartal ist zwar kein Anlass, den Kopf in den Sand zu stecken,allerdings wäre es dringend an der Zeit, die Wachstumskräfte wiederzu stärken. Dazu muss die Große Koalition jedoch ihrePrioritätenliste ändern und stärker Wachstumshemmnisse beseitigen.Unter den bestehenden Bedingungen ist das hohe Tempo der vergangenenbeiden Jahre nicht zu halten." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann,Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zum Wirtschaftswachstum imersten Quartal."Es macht sich deutlich bemerkbar, dass der seit 2005 anhaltendewirtschaftliche Aufschwung - nur unterbrochen durch die Wirtschafts-und Finanzkrise 2008/09 - zu nachlassendem politischen Reformwillengeführt hat. Dringende Strukturreformen, etwa im Steuerrecht, werdenaufgeschoben und immer neue bürokratische Lasten binden dieWachstumskräfte. Hinzu kommen der Mangel an Fachkräften sowie dieVerunsicherung durch zunehmende handelspolitische Konflikte und demnahenden Brexit. Die Politik in Deutschland ist aufgerufen, dieSignale aus den USA, Großbritannien oder Frankreich aufzunehmen undproaktiv den Gestaltungsspielraum hierzulande zu verbessern. Sonstverpassen wir ganz schnell den Anschluss", so Bingmann abschließend.12, Berlin, 15. Mai 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell