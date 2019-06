BGA stärkt Online-Kompetenz durch neue Mitgliedschaft des bevh

Berlin (ots) - Der Bundesverband E-Commerce und VersandhandelDeutschland e.V. (bevh) ist neues Mitglied im BundesverbandGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA). Damit erweitertder BGA sein Netzwerk um einen Verband, der in den ThemenE-Commerce-Strategie, Plattform-Ökonomie, Online-Marktplätze,Multichannel-Handel, Logistik sowie "Letzte Meile" zu Hause ist. Derbevh wiederum profitiert von der hervorragenden politischenVernetzung und der Schlagkraft des Spitzenverbandes sowie dessenspezifischer Expertise unter anderem in Fragen des Im- und Exports.Diese werden in Hinblick auf den wachsenden grenzüberschreitendenHandel über das Internet immer wichtiger."Angesichts der stetig voranschreitenden Digitalisierung, die auchfür die Unternehmen des Groß- und Außenhandels sowie dieDienstleister im B2B-Bereich eine immer größere Rolle spielt, freuenwir uns über das E-Commerce- und Distanzhandels-Know How, das überden bevh neu dazukommt", freut sich Dr. Holger Bingmann, Präsidentdes Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA).Gero Furchheim, Präsident des bevh schließt sich dem an:"E-Commerce verändert die gesamte Wertschöpfungskette im Handel vomEinkauf bis zum Vertrieb, von der industriellen Fertigung bis zurNachbetreuung beim Kunden. Im BGA und gemeinsam mit seinen vielenstarken Mitgliedsverbänden wollen wir mit unserer Branche den neuenHandel noch mehr voranbringen und seine Akteure und unsereMitgliedsunternehmen stärken."Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Susan SaßFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinTel. 030 20 61 385 16, 0162 252 52 68susan.sass@bevh.orgOriginal-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuell