BGA mit neuer Führung

Berlin (ots) - Nach drei engagierten und erfolgreichen Jahren hat Dr. Holger Bingmann sein Amt als BGA-Präsident abgegeben, wird aber weiterhin im Präsidium des BGA mitwirken.Zuvor war der vom BGA in die Internationale Handelskammer ICC entsandte Holger Bingmann in der vergangenen Woche dort einstimmig zum Präsidenten gewählt worden und will sich in diesem Zusammenhang auf sein Spezialgebiet rund um den internationalen Handel konzentrieren."Der hohe zeitliche Aufwand zweier so bedeutender Ämter macht es erforderlich, klare Prioritäten für die Zukunft zu setzen", erklärt Bingmann. "Ich freue mich jedoch, den Verband und den zukünftigen Präsidenten als Präsidiumsmitglied zu unterstützen, denn der BGA ist eine starke Stimme für Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen!" Seine Aufgaben übernimmt bis zur Neuwahl auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung die 1. Vizepräsidentin Ines Kitzing. Die Unternehmerin aus Schleswig-Holstein nach ihrer Berufung: "Holger Bingmann hat in seiner dreijährigen Amtszeit viele Veränderungen angestoßen. Wir danken ihm für seinen großartigen Einsatz zum Wohle unserer gesamten Wirtschaftsstufe."19, Berlin, 2. Juni 2020