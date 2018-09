BGA gegen Abmahnmissbrauch: Datenschutzverstöße dürfen nicht abmahnfähig sein!

Berlin (ots) - "Datenschutzverstöße dürfen nicht zumGeschäftsmodell einer Abmahn-Industrie werden. Dies muss dringendgesetzlich ausgeschlossen werden, um Rechtssicherheit gerade fürkleine und mittelständische Unternehmen zu schaffen. Die Handels- undDienstleistungsunternehmen müssen vor einer drohenden Abmahnwellegeschützt werden, insbesondere wenn es sich nur um unerhebliche undgeringfügige Verstöße handelt. Sie leiden ohnehin noch unter denUnsicherheiten der Datenschutz-Grundverordnung. Gerade fürOnline-Händler ist das Abmahnrisiko durch die DSGVO nochmalsgestiegen." Dies erklärte Dr. Holger Bingmann, Präsident desBundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),anlässlich der Vorlage des Referentenentwurfs eines Gesetzes zurStärkung des fairen Wettbewerbs durch das Bundesministerium derJustiz und für Verbraucherschutz am 11. September 2018."Wir begrüßen es sehr, dass die Bundesregierung missbräuchlicheAbmahnungen bekämpfen will. Entgegen der Empfehlung des Parlamentssieht der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums hierzuleider keine konkrete Regelung für den Datenschutz vor. Dies mussjetzt dringend nachgeholt werden", so Bingmann abschließend.30, Berlin, 12. September 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell