BGA fordert klare Strategie im Wohnungsbau

Berlin (ots) - "Niemand sollte allzu hohe Erwartungen an denmorgigen Wohngipfel haben. Schnelle Lösungen kann es nicht geben,schließlich ist das Problem auch nicht über Nacht entstanden. Wasfehlt, ist eine klare und verlässliche Strategie. Es muss endlichSchluss sein mit dem Herumdoktern an den Symptomen. Mit jederweiteren Regulierung und immer höher geschraubten Normen werden sichdie Probleme nur noch verschärfen. Sonst rückt das Ziel, den Mangelan 1,5 Millionen bezahlbarer Wohnungen zu beseitigen, in weiteFerne." Dies erklärte Dr. Holger Bingmann, Präsident desBundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), zumWohngipfel."Wenig sinnvoll sind Eingriffe wie eine Mietpreisbremse. Es bedarfeiner klaren Prioritätensetzung, in deren Mittelpunkt die Stärkungdes Wohnungsmarktes steht und Marktanreize dem Wohnungsbau mehrImpulse geben. Effektiver sind die schnelle Ausweisung vonWohnungsgebieten, eine Beschleunigung der Genehmigungen, dasZurückdrehen der regulatorischen Kostenschraube und die Reduzierungder Nutzungsdauer von Gebäuden auf eine realistische Größe von 25 bis30 Jahren zu reduzieren. Die bisherigen 50 Jahre sind fern jeglicherRealität. Dann kann auch der Großhandel, der Baugewerbe und Handwerkmit allem beliefert, dazu beitragen, qualitativ gut und günstig zubauen. Der Großhandel liefert in jedem Segment: von preiswert bisgehobener Standard, ein einfaches Badezimmer genauso wie einluxuriöses", so Bingmann abschließend.31, Berlin, 20. September 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell