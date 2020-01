BGA: Weiterhin Achterbahnfahrt im Außenhandel

Berlin (ots) - "Der Jahresausklang im Außenhandel spiegelt die anhaltende Unruhein der Weltwirtschaft. Die Rückgänge bei den deutschen Ex- und Importenverdeutlichen einmal mehr, dass die Handelskonflikte und die eintrübendeWeltkonjunktur deutliche Spuren in der Gesamtbilanz 2019 hinterlassen werden."Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklung desdeutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen für November 2019bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 112,9 Milliarden Euroexportiert. Damit sind die Exporte im Vorjahresvergleich um 2,9 Prozentzurückgegangen. Mit einem Warenwert von 94,6 Milliarden Euro sind die deutschenImporte ebenfalls gesunken, im Vorjahresvergleich um 1,6 Prozent. DieAußenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 18,3 Milliarden Euroab."Die Risiken für die Weltwirtschaft haben sich zu Jahresbeginn erneutverschärft. Neben den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, dieUngewissheit im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Brexit und der nachlassendenWeltkonjunktur ist nun noch das Pulverfass Naher Osten hinzugekommen. DieEskalation in der Region bedeutet einen weiteren Unsicherheitsfaktor für dieUnternehmen. Für sie wird es immer schwieriger, durch das unruhige Fahrwasserder Weltwirtschaft zu navigieren. Daher ist es umso wichtiger, dass dieBedingungen für die Wirtschaft hier in Deutschland stimmen. Hierfür sinddringend echte steuerliche und bürokratische Entlastungen stattStrohfeuerprogramme notwendig, damit unsere Unternehmen internationalwettbewerbsfähig bleiben", so Bingmann abschließend.1, Berlin, 9. Januar 2020Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6564/4487310OTS: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungene.V.Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell