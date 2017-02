BGA: US-Präsident Trumps erste Regierungshandlungen sind alarmierend - Protektionismus stellt konkretes Risiko für die US-Wirtschaft und auch für deutsche Unternehmen dar

Berlin (ots) - "Wir müssen uns auf neue Zeiten einstellen. Mit demGewinn der Wahl betrachtet Donald Trump die USA nun als SEINUnternehmen. Dies hat Implikationen weit über die Handelspolitikhinaus, so etwa auch für die Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei istes für einen Unternehmer nicht untypisch, wie er sich aufstellt.Politik und Wirtschaft in Deutschland müssen Präsident Trump ernstnehmen. Er versteht nur eine harte Sprache. Es muss also klarherausgearbeitet werden, dass Trump noch viel mehr verlieren wird,wenn wir verlieren." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. heutein Berlin.Für das laufende Jahr 2017 rechnet der BGA mit einem Wachstum derAusfuhren von bis zu 2,5 Prozent auf einen neuen Rekordwert von rund1.235 Milliarden Euro. Hinter dieser Prognose muss jedoch ein großesFragezeichen stehen, da die Unsicherheiten für deutsche Unternehmennicht weniger geworden sind. Im Gegenteil: die Liste der Risiken fürdas Auslandsgeschäft wird immer länger. Dazu gehören insbesondere dieHerausforderungen durch die Flüchtlingskrise, die Kriege inNah-/Mittelost und Nordafrika, die Bedrohung durch den Terror des"Islamischen Staats", die Bewältigung des BREXIT, der Umgang miteiner immer autokratischer-regierten Türkei, Territorialkonflikte imSüdchinesischen Meer und die nächsten Kapitel in der scheinbar nichtenden wollenden Euro-Schulden-Saga. Mit der Amtseinführung von DonaldTrump als US-Präsident ist zu den bestehenden Risiken nun ein ganzspezielles Problem für die Weltgemeinschaft hinzugekommen."Tatsache ist, dass der vom neuen Präsidenten in Aussichtgestellte Protektionismus ein konkretes Risiko für die US-Wirtschaftund auch für deutsche Unternehmen darstellt. Diese neue Gangart inder amerikanischen Handelspolitik zeichnet sich immer klarer ab. Ganzsicher führt eine solche Politik der Isolierung und Abschottung ineinen wirtschaftlichen Niedergang. Daran kann hierzulande niemand einernsthaftes Interesse haben", warnte der Außenhandelspräsident.Am Anfang stünden zunehmende Unsicherheiten, dann unterbliebenInvestitionen. So komme eine Spirale in Gang, in deren Folge dieWeltwirtschaft immer schneller abwärts rutschte, die Unsicherheitweiter zunehme und Wohlstand sowie Sicherheit sänken."Viele der Ankündigungen Trumps lassen sich jedoch ohne Regelbruchkaum realisieren. Sollte Präsident Trump dennoch diese roten Linienaustesten wollen, gilt es gemeinsam, also Politik und Wirtschaft,stark aufzutreten und harte Antworten zu formulieren", erklärteBörner. Zwar beeindruckten ihn nicht Politiker oder Medien, dafüraber Banken und Börsen - und gerade auch die Wallstreet werde sehrempfindlich reagieren. Da die US-Altersversorgung an den Börsenhänge, könne schließlich jeder Trump-Wähler, jeder Rentner an seinemKurszettel und an der Höhe seiner Rente ablesen, wie aus dem GewinnerTrump ein Verlierer werde. Hier sei Trump verwundbar.Die Einführung von "America first" als Staatsräson sowie dieangekündigten Alleingänge der USA in der Handelspolitik sollten genugAnlass für die Mitgliedstaaten der EU sein, wieder stärkerzusammenzurücken. Mehr denn je seien wir auf ein geeintes Europa undeine starke Euro-Zone angewiesen. Dazu gehöre nicht nur, dass Europainsbesondere im Rahmen seiner Sicherheits- und Verteidigungspolitikeigene Fähigkeiten entwickele und Abhängigkeiten reduziere, sondernauch eine Rückbesinnung auf den EU-Binnenmarkt. Denn nur als einstarker, einheitlicher Wirtschaftsraum seien die Mitgliedstaaten derEU in der Lage, den handelspolitischen Muskelspielen eines DonaldTrump zu widerstehen. Denn selbst nach einem BREXIT sei dereuropäische Markt um 127 Millionen Konsumenten größer als derjenigeder USA. Hierfür sei allerdings der Wahlausgang in Frankreich genausobedeutend, wie die US-Wahl, denn ohne den deutsch-französischen Motorseien ein Auseinanderfallen Europas und des Euros vorprogrammiert."Ich warne davor, Präsident Trump nicht ernst zu nehmen.Deutschland muss Allianzen schmieden mit exportstarken Unternehmen inden USA, politisch und wirtschaftlich in Europa, mit Asien, mitLateinamerika und Kanada. Wir müssen hart und ganz selbstbewusstauftreten. Das ist das Einzige, was einen Unternehmer Trumpbeeindruckt: Du bekommst einen gnadenlosen Wettbewerb zu spüren", soBörner abschließend.05, Berlin, 7. Februar 2017Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Gro?handel, Au?enhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell