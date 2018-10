BGA: Steigende Nervosität belastet Welthandel und Weltwirtschaft - Eigene Mauern hochziehen ist für Außenhandel keine Option -Hoffen auf Durchbruch in Brexit-Verhandlungen

Berlin (ots) - "Zehn Jahre nach der Finanzkrise stehen wir heutevor einer globalen handelspolitischen Krise - einem massiven Angriffauf die regelgebundene Welthandelsordnung. In dieses Chaos dürfen wiruns nicht hineinziehen lassen. Vielmehr gilt es, einen kühlen Kopf zubewahren und Kurs zu halten." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann,Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen e.V., heute in Berlin anlässlich derHerbstpressekonferenz des Verbandes zur Entwicklung des deutschenAußenhandels.Wachstumstempo lässt nach"Während sich der deutsche Außenhandel im ersten Halbjahr wackergeschlagen hat, hat im Hintergrund der Rückgang bei den ausländischenAuftragseingängen eindeutig die Wende eingeläutet. Somit zeichnetsich ab, dass wir das Wachstumstempo im Außenhandel in der zweitenJahreshälfte nicht halten können", so Bingmann.Vor diesem Hintergrund senkt der BGA seine Wachstumsprognose fürdie deutschen Exporte im laufenden Jahr auf 3,5 Prozent. "Einemganzen Bündel mehr oder weniger großer Risiken stehen nur wenigeImpulse für neues Wachstum gegenüber", warnte der BGA-Präsident.Neben der Aushöhlung der internationalen Wirtschaftsordnung durch dieUSA verwies er auf geopolitische Risiken und den hohenVerschuldungsgrad, insbesondere zahlreicher Schwellenländer, aberbeispielsweise auch Italiens, die finanziell verwundbar seien.Derweil stiegen die gesamten Exporte in den ersten sechs Monatenum vier Prozent auf 663 Milliarden Euro. Besonders erfreulich wardabei die Entwicklung bei den Exporten in die EU-Länder: Fast fünfProzent mehr deutsche Waren (+4,8% auf 459,1 Milliarden Euro) gingenins EU-Ausland. Zugleich sind die Schatten des Brexit nicht mehr zuübersehen: Allein im ersten Halbjahr sanken unsere Exporte in dasVereinigte Königreich um fast drei Prozent (-2,7%) auf 42,1Milliarden Euro.Auch im US-Geschäft hinterlässt der von Präsident Trump begonneneHandelsstreit Spuren. Die Ausfuhren in die USA sind nur um knapp einProzent (auf 56,1 Milliarden Euro) gewachsen. Hingegen stiegen dieAusfuhren nach China um zehn Prozent auf 53,3 Milliarden Euro. UntermStrich bleiben die USA mit 56 Prozent wichtigster Handelspartner imExport. Beim gesamten Handelsvolumen belegt die Volksrepublik Chinamit fast 50 Prozent den ersten Platz. Friktionen im internationalenHandel zwischen unserem wichtigsten Handelspartner China und unseremwichtigsten Absatzmarkt USA würden uns unzweifelhaft massiv treffen,warnte der BGA-Präsident.WTO-Reform muss Missstände ansprechenHauptaugenmerk gilt derzeit dem bevorstehenden Brexit sowie dernun seit fast zwei Jahren schrittweisen Aushöhlung und denanhaltenden Angriffen auf die Welthandelsordnung. "Eigene Mauernhochzuziehen ist angesichts dessen, dass 90 Prozent des globalenWirtschaftswachstums in den nächsten zehn bis 15 Jahren außerhalb derEU stattfinden, keine Option", mahnte Bingmann und begrüßte, wie sehrsich die Bundesregierung derzeit zusammen mit unseren europäischenNachbarn im Rahmen der G20 für die Stabilisierung und den Erhalt desmultilateralen Handelssystems einsetze.Eine Reform der WTO müsse auch Missstände ansprechen, die durchungerechtfertigte Subventionen und durch einen mangelnden Schutz vongeistigem Eigentum entstehen. Ein Großteil von Amerikas Zorndiesbezüglich gegen China sei nicht unberechtigt. Doch einseitigverhängte "Strafzölle" seien der falsche Weg, der sich infolge derfortgeschrittenen, internationalen Arbeitsteilung disruptiv aufLieferketten in der ganzen Welt auswirke.Gerade im Handelskonflikt mit den USA offenbare sich, welchschützende Wirkung die EU für ihre Mitglieder zu bieten habe. DerBrexit sei in dieser Zeit ein folgenschwerer, katastrophaler Schritt.Harter Brexit als Worst-Case"Die Lage ist ernst, die Verhandlungen haben den kritischenZeitpunkt längst überschritten und stecken in einer Sackgasse fest.Die Staats- und Regierungschefs, die sich heute in Brüssel zumEU-Gipfel treffen, müssen nun endlich eine Lösung herbeiführen. Diesist nun zentrale Aufgabe der gesamten EU und ihrer Institutionen. Esbesteht die reale Gefahr, dass am Ende ein von beiden Seitenungewollter, vertragsloser Austritt steht, der für Briten undEuropäer schwerwiegende Folgen hätte. Bei einem solchen 'hartenBrexit' - ohne Freihandelsabkommen - drohen deutschen UnternehmenKosten in Milliardenhöhe."Eine Einigung darf aber nicht um jeden Preis erzielt werden. Füruns Groß- und Außenhändler steht nach wie vor die Integrität desBinnenmarkts an erster Stelle. Kein einzelnes europäisches Land kannauf der internationalen Bühne auch nur annähernd so viel Einflusshaben wie die EU als Ganzes. Und dennoch sollte man gemeinsam auchdie zur Verfügung stehende Flexibilität auf beiden Seiten nutzen.Auch die EU sollte nicht so hart verhandeln, dass das Band zwischenihr und England auf Dauer zerschnitten bleibt - damit dessen undunsere Enkel über einen Wiedereinzug in das europäische Hausmiteinander sprechen können", so Bingmann abschließend. 