BGA: Starker Außenhandel mit der EU kompensiert Schwäche auf Drittmärkten

Berlin (ots) - "Die deutschen Unternehmen schlagen sich weiterhinwacker auf den internationalen Märkten. Trotz eines schwachenMärzergebnisses steht nach dem ersten Quartal ein Plus von fast 3Prozent in den Büchern. Der Außenhandel ist damit nach wie vor Motorder deutschen Wirtschaft." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann,Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklung des deutschenAußenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürFebruar 2018 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 116,1Milliarden Euro exportiert und damit im Vorjahresvergleich um 1,8Prozent weniger. Mit einem Warenwert von 90,9 Milliarden Euro sindauch die deutschen Importe zurückgegangen, im Vorjahresvergleich um2,3 Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einemÜberschuss von 25,2 Milliarden Euro ab."Trotz positiver Zahlen sehen wir aber auch schon die erstenAuswirkungen der globalen Störfeuer und Unsicherheiten. Nicht nur istder Handel mit Großbritannien bedeutend gesunken, auch derWarenaustausch mit den USA ist um einiges zurückgegangen. DieEU-Mitgliedsstaaten hingegen haben sich einmal mehr als wichtigsterPartner erwiesen. Dies unterstreicht erneut die Bedeutung der EU fürDeutschland. Angesichts des immer näher rückenden Brexits, derpolitischen Hängepartie in Italien und den globalen Spannungen in derHandelspolitik gilt es sicherzustellen, dass die EU auf sicherenBeinen steht. Nur gemeinsam haben wir genügend Gewicht, um diemomentanen Unberechenbarkeiten zu bewältigen", so Bingmannabschließend.11, Berlin, 8. Mai 2018