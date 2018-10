BGA: Spätsommer im deutschen Außenhandel

Berlin (ots) - "Für den Export klingt der Sommer mit einemstabilen Ergebnis aus, während er für die Importeure andauert. Sosind die deutschen Einfuhren im August fast dreimal so starkgewachsen wie die Ausfuhren." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann,Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklung des deutschenAußenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürAugust 2018 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 105,2Milliarden Euro exportiert. Damit sind die Exporte imVorjahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen. Mit einem Warenwert von88,1 Milliarden Euro sind die deutschen Importe jedoch wesentlichstärker gestiegen, im Vorjahresvergleich um 6,2 Prozent. DieAußenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 17,2Milliarden Euro ab."Angesichts der vielen Unsicherheiten, insbesondere ausgelöstdurch die direkten und indirekten Folgen der Handelsstreitigkeiten,blicken wir mit Vorsicht in Richtung Jahresende. Es ist sicher zufrüh, Alarm zu schlagen, doch die Anzeichen mehren sich, dass dieUnternehmen sich auf ein schwächeres Exportwachstum einstellenmüssen. Denn eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und Chinascheint ebenso wenig in Sicht wie ein Verhandlungsergebnis für denBrexit. Wir sollten uns dringend auf regelbasiertes Handelnzurückbesinnen und viel stärker unsere gemeinsamen Werte als dieUnterschiede in den Vordergrund stellen. Alles andere schadet allenWirtschaftsbeteiligten", so Bingmann abschließend.34, Berlin, 9. Oktober 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell