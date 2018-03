BGA-Präsident Dr. Holger Bingmann zum Start der neuen Bundesregierung:

Berlin (ots) - "Nun geht es endlich los! Vor der neuenBundesregierung liegen vielfältige große Aufgaben in Europa, der Weltund auch hierzulande. Angesichts der Fülle an Themen gilt es bei derAbarbeitung nun die richtigen Prioritäten zu setzen, die den Standortund den im immer härteren internationalen Wettbewerb stehendenUnternehmen den Rücken stärken. Diesen Wettbewerb können wir nurbestehen, wenn wir die richtigen Weichen für ein digitalesDeutschland stellen. Hierzu ist es u.a. nötig, die rechtlichenArbeitsbedingungen für eine moderne Arbeitswelt zu schaffen. Auch dieUnternehmensbesteuerung wird den aktuellen Anforderungen nichtgerecht - Koalitionsvertrag hin oder her. Wir brauchen eineFortentwicklung der Unternehmensteuerreform 2008 ebenso wie einfacheund praxisgerechte Regelungen für den innergemeinschaftlichen Handelund digitale Leistungen. An dieser Stelle darf die Politik die Augennicht verschließen angesichts der Entwicklungen um uns herum. Nichtzuletzt hängt Deutschland wie kaum ein anderes Land von einerfunktionierenden Weltwirtschaft ab. Mit weiteren Handelsabkommen mussdringend wieder mehr Stabilität herbeigeführt werden."Berlin, 14. März 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell