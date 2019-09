BGA: Nachlassende Dynamik im Großhandel deutet auf schwaches wirtschaftliches Halbjahr hin

Berlin (ots) - "Nicht nur die Dynamik im Großhandel hat im Verlaufdes ersten Halbjahres deutlich nachgelassen, auch die Stimmung beiden Unternehmen ist im Keller. Insbesondere die Entwicklung imGroßhandel mit Maschinen, Halbwaren und Rohstoffen stimmt aufgrundseiner Indikatorfunktion für die Industrieproduktion und den Exportbedenklich und deutet auf ein wirtschaftlich schwieriges zweitesHalbjahr hin. Immer dringlicher wird, durch eine Verbesserung derStandortbedingungen Investitionsanreize zu setzen, um einer weiterenAbkühlung aktiv entgegenzuwirken." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann,Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA) anlässlich der heute veröffentlichtenUmsatzentwicklung im Großhandel.Der Großhandel hat im 2. Quartal 2019 nach Angaben desStatistischen Bundesamtes in Wiesbaden nominal 1,4 Prozent und real0,3 Prozent mehr als im Vorjahresquartal umgesetzt. Im ersten Quartalwaren es noch nominal 2,7 Prozent und real 1,5 Prozent. Während derKonsumgütergroßhandel nominal um 3,6 Prozent und real um 2,6 Prozentzulegte, sanken die Umsätze im Produktionsverbindungsgroßhandelnominal um -0,5 Prozent und real um -1,7 Prozent."Der aktuelle BGA-Großhandelsindikator unterstreicht dieseEntwicklung. Die Stimmung bei den Unternehmern ist so schlecht wieseit vielen Jahren nicht mehr. Der Großhandelsindikator hat um fastein Viertel nachgelassen. Insbesondere die Geschäftserwartungenbeurteilen die Großhändler wieder deutlich skeptischer. Umso mehrunterstützen wir die Vorschläge des Bundeswirtschaftsministers füreine Mittelstandsstrategie nachdrücklich. Insbesondere bei derModernisierung der Infrastruktur und der Unternehmensbesteuerung musses entschlossen vorangehen. Jedoch sind die Vorschläge aus den Reihenseines Koalitionspartners, bei den Steuern umzuverteilen und überVermögensteuern oder Reichensteuern draufzusatteln, das genaueGegenteil davon. Damit tritt die Große Koalition das Gas- undBremspedal gleichzeitig - das kann nicht gut gehen", so Bingmannabschließend.29, Berlin, 5. September 2019Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell