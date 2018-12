BGA: Konjunktur verliert an Schwung - Dynamik im Großhandel seit dem Sommer rückläufig

Berlin (ots) - "Die Konjunktur verliert an Schwung. Nachdem derGroßhandel ein wichtiger Indikator für die Industrie- undExportentwicklung ist, dürfte die Abschwächung in den kommendenMonaten andauern. Denn die Dynamik im Großhandel ist bei steigendemPreisdruck seit dem Sommer rückläufig. Stabilisierend wirkt dabei,dass der Handel mit Produktions- und Investionsgütern nicht ganz sostark nachlässt wie der Konsumgüterhandel." Dies erklärte Dr. HolgerBingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA) zu den heute vom Statistischen Bundesamtveröffentlichen Großhandelszahlen für das 3. Quartal.Der Großhandel in Deutschland konnte im 3. Quartal 2018 seineUmsätze gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,1 Prozent nominal und 0,8Prozent real steigern. Der Konsumgütergroßhandel konnte dabei 1,9Prozent nominal und 0,4 Prozent real zulegen und der Großhandel mitInvestitionsgütern und Rohstoffen um 5,5 Prozent und 0,5 Prozentreal. Im September 2018 verzeichnete der Großhandel ein Wachstum von1,2 Prozent, verkaufte aber real 2,0 Prozent weniger."Die Politik muss diese Signale endlich ernst nehmen und dieVoraussetzungen für neue Investitionen und Innovationen schaffen.Schmerzlich vermissen wir eine Modernisierung derUnternehmensbesteuerung ebenso wie die Schließung von Schlag- undFunklöchern auf den Straßen und Datenautobahnen. Auch mit demVertrauen in Europa geht es nicht voran, wenn die Bürger keineVorteile sehen, sondern nur überbordende Regulierung wie dieDatenschutzgrundverordnung und immer neue Informationspflichten", soBingmann abschließend.42, Berlin, 4. Dezember 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell