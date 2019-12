BGA: Keine Entspannung für den deutschen Außenhandel

Berlin (ots) - "Mit einem leichten Plus startet der deutsche Außenhandel insSchlussquartal. Angesichts der anhaltenden handelspolitischenAuseinandersetzungen und der abkühlenden Weltkonjunktur sollten wir mit dembisherigen Zwischenergebnis, ein Exportplus von immerhin 1 Prozent, zufriedensein." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklungdes deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen für Oktober 2019bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 119,5 Milliarden Euroexportiert. Damit sind die Exporte im Vorjahresvergleich um 1,9 Prozentgestiegen. Mit einem Warenwert von 98,0 Milliarden Euro sind die deutschenImporte jedoch leicht gesunken, im Vorjahresvergleich um 0,6 Prozent. DieAußenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 21,5 Milliarden Euroab."Nach wie vor fehlen auf der Bühne der internationalen Handelspolitik dieEntspannungszeichen. Im Gegenteil, es tun sich immer neue Problemfelder auf. Sonimmt die kritische Auseinandersetzung mit unserem wichtigsten HandelspartnerChina nach Fragen bei Zöllen und Technologiesicherheit weiter zu. Ungeachtet derinhaltlichen Berechtigung ist dies eine Gemengelage, in der international tätigeUnternehmen immer schwerer agieren können. Zusätzlich erschwerend wirkt, dassdie WTO als internationale Handelsinstitution durch die US-Blockade bei derBerufung neuer Richter gelähmt ist. Vor diesem Hintergrund bestätigen sichunsere Forderungen nach einer WTO-Reform. Ebenso lähmend wirkt der offeneWahlausgang in Großbritannien. Unabhängig vom Ergebnis ist nicht zu erwarten,dass damit der endgültige politische Kurs für den Brexit feststehen wird. DieseWahl so kurz vor Jahresende verschärft die ohnehin wacklige Situation", soBingmann abschließend.41, Berlin, 9. Dezember 2019Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6564/4462883OTS: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungene.V.Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell