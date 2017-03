BGA Invest vermittelt den Kauf eines Portfolios Büroimmobilien in fünf Städten durch FFIRE für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag (FOTO)

München (ots) -Die FFIRE Immobilienverwaltung AG erwirbt ein Portfolio mitinsgesamt sechs Büroimmobilien in Ulm (2 Gebäude), Neuss, Bochum,Hattingen und Freiberg bei Stuttgart. Einen mittleren zweistelligenMillionenbetrag kosten die Objekte mit mehr als 34.000 QuadratmeterNutzfläche auf Grundstücken von insgesamt rund 37.000 QuadratmeterGröße. Die Gebäude waren ursprünglich im Besitz mehrerer Fonds, diezwischenzeitlich in finanzielle Not geraten waren und daher nunmehrabgewickelt werden. Der Gläubiger Oaktree Capital Management hatdeshalb für das NPL-Portfolio den Verkaufsprozess angestoßen.Geplant, gesteuert und ausgeführt wurde dieser komplett durch dasMünchener Unternehmen BGA Invest. FFIRE sieht nun umfangreicheInvestitionen in die zwischen 18 und rund 50 Jahre alten Immobilienvor. "Deren grundsätzliche Qualität und die attraktiven Standortebieten gute Voraussetzungen für eine stabile wirtschaftlicheEntwicklung", erläutert Dr. Marc Schulten, CEO von FFIRE: "Diesewerden wir mit weiteren gezielten Verbesserungen der Gebäudeunterstützen."Es ist bereits der dritte Immobilienkauf, den FFIRE aufVermittlung der BGA Invest tätigt. 2011 wurde ein Portfolio mit mehrals 1000 Wohnungen in Berlin erworben, 2015 ein Portfolio mit Büro-und Einzelhandelsimmobilien ähnlicher Größenordnung. "Mit demRückgriff auf eine Datenbank mit über 12.000 Adressen und genauenProfilen potentieller Investoren können wir die passenden Unternehmenfür jedes noch so spezielle Investment ansprechen", erläutert MarcoSchlottermüller, Geschäftsführer der BGA Invest: Das Netzwerk reichtvon Banken über Family Offices bis hin zu Stiftungen und ermöglichteine objektive und realistische Bestimmung des Marktwertes. "So istfür das Büroimmobilien-Portfolio FFIRE genau der richtige Partner",so Schlottermüller.Die BGA Invest konzentriert sich mit der Organisationstrukturierter Verkaufsverfahren auf die Segmente Wohnanlagen,Mehrfamilienhäuser, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowieSpezialimmobilien. "Dass unser Angebot in diesen Fällen fast allepotentiellen Investoren erreicht, nutzen vor allemFondsgesellschaften, Immobilienunternehmen, Banken oderVersicherungen. Sie bieten Objekte über unser System an", erklärtMarco Schlottermüller. Der Verkaufsprozess wird durch die exakteDokumentation transparent und nachvollziehbar. Eine weitereAbsicherung: Steigen potenzielle Investoren in einen Kaufprozess ein,werden sie zunächst von der BGA Invest intensiv auf Seriositätgeprüft und dann persönlich in allen Details betreut. "Gerade inFällen, in denen bisherige Immobilieneigentümer in finanzielleSchwierigkeiten geraten sind, ist ein solcher transparenterVerkaufsprozess extrem wichtig", so Lennard Istel, Vice PresidentSabal Financial Ltd., der Oaktree Capital Management als Gläubigervertritt: "Die bisherigen Geldgeber müssen überzeugt sein, dass dieVeräußerung der Immobilien die richtige Entscheidung ist und damit indieser Situation ein optimales Ergebnis erzielt werden kann."Juristische Berater beim Verkauf des Büroimmobilien-Portfolioswaren die beiden Kanzleien McDermott Will Emery (Federführung von Dr.Ulrich Flege) auf Gläubiger- und Jung & Schleicher Rechtsanwälte(Federführung von Christoph Große) auf Käuferseite.Über die BGA Invest:Seit mehr als zehn Jahren begleitet das Beratungsteam der BGAInvest Immobilientransaktionen in ganz Deutschland. Dabei führt dasUnternehmen unabhängige, strukturierte und transparenteVerkaufsprozesse durch, von der ersten Bewertung der Immobilien biszum erfolgreichen Verkauf. Vermittelt werden beispielsweise Objekteaus Fondsvermögen, von Family Offices, Kommunen oder aus demKundenkreis von Privatbanken. Spezialisiert hat sich das Unternehmendabei auf die Segmente Wohnanlagen, Mehrfamilienhäuser, Büro- undEinzelhandelsimmobilien sowie Spezialimmobilien. DasTransaktionsvolumen summiert sich seit der Gründung 2006 auf einenBetrag von insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro. Insgesamt rund12.000 potentielle Investoren und Netzwerkpartner greifen aktuell aufdie Angebots-Plattform der BGA Invest zu. Dazu gehören unter anderemPrivat- und Publikumsbanken, Vermögensverwaltungen und Stiftungen.Kosten entstehen für diese erst, wenn eine Immobilie verkauft wurde.Dann wird der Prozess in einem transparenten Abschlussbericht genaudokumentiert. Geschäftsführer der BGA Invest ist MarcoSchlottermüller. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.bga-invest.dePressekontakt:Kontakt für weitere Informationen und Bildmaterial:HermesMedien, Wolfgang Ludwig,Tel. 0221 - 29219282, Fax: 0221 - 29219283,Mail: wolfgang.ludwig@hermesmedien.deOriginal-Content von: BGA Invest, übermittelt durch news aktuell