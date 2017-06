BGA: Hängepartie um BREXIT geht in die nächste Runde - Außen-handel bleibt insgesamt auf Wachstumspfad

Berlin (ots) - "Die Hoffnung der britischen Regierung auf eineindeutiges Mandat für die BREXIT-Verhandlungen wurde nicht erfüllt.Theresa May konnte keine Stärkung ihrer Position in Europa erreichen,das Gegenteil ist der Fall. Die Regierung wird für die nächstenWochen und Monate gelähmt sein. Wie es mit den unmittelbarbevorstehenden Austrittsverhandlungen Großbritanniens aus der EU nunweitergeht, steht damit auch ein Jahr nach dem Brexit-Referendum inden Sternen." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),heute in Berlin zur Entwicklung im deutschen Außenhandel und denErgebnissen der Wahl in Großbritannien. Das Statistische Bundesamthat heute die Außenhandelszahlen für April 2017 bekannt gegeben.Demnach wurden Waren im Wert von 101,0 Milliarden Euro exportiert,ein Minus von 2,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Mit einem Warenwertvon 83,0 Milliarden Euro sind die deutschen Importe jedoch um 5,4Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Die Außenhandelsbilanzschloss damit mit einem Überschuss von 18,1 Milliarden Euro ab."Großbritannien war im vergangenen Jahr der drittgrößte Absatzmarktfür deutsche Produkte. Daher wirkt sich die anhaltende Verunsicherungauch direkt auf den deutschen Außenhandel aus. So sind die Exporte indas Vereinigte Königreich im ersten Quartal um 2,6 Prozentzurückgegangen, obwohl die Gesamtexporte im ersten Quartal um 8,5Prozent gestiegen waren. Die heute veröffentlichten Aprilzahlenweisen nun wieder auf allen Ebenen Rückgänge bei unseren Exportenaus. Die Rückgänge bei den Exporten in die EU-Länder beziffern sichdabei lediglich auf 2,5 Prozent, während die Exporte in dieDrittländer um 6,3 Prozent zurückgegangen waren. Die großenSchwankungen im Außenhandel setzten sich damit auf einem insgesamterfreulichen Wachstumspfad fort mit einer direkt positiven Auswirkungauf die deutschen Importe", so Börner abschließend. 28, Berlin, 9.Juni 2017Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Gro?handel, Au?enhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell