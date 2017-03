BGA: Großhandel weist moderates Wachstum auf

Berlin (ots) - "Der Großhandel konnte zum Jahresende leichtzulegen und erzielte im vierten Quartal ein bescheidenes Umsatzplus.Das erfreuliche Schlussquartal kann nicht darüber hinweg täuschen,dass die Entwicklung im Großhandel 2016 insgesamt verhalten blieb undnichts darauf hindeutet, dass sich dies fundamental ändert. Dieanhaltenden Unwägbarkeiten sind zu groß und nehmen eher zu als ab."Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außen-handel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zuden Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes der Umsatzzahlen imGroßhandel für das vierten Quartal 2016.Die Unternehmen des Großhandels haben nach den Angaben desStatistischen Bundesamtes im vierten Quartal nominal 1,3 Prozent undnominal 0,3 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Dabeikonnte der Produktionsverbindungshandel erstmals wieder eineUmsatzsteigerung aufweisen. Nominal stiegen die Umsätze um 0,8Prozent, real blieb es jedoch bei einem moderaten Rückgang von -0,1Prozent. Der konsumnahe Großhandel setzte im Vergleichszeitraumnominal 1,5 Prozent und real 0,6 Prozent mehr um. Für das gesamteJahr 2016 ergibt sich ein Rückgang des nominalen Großhandelsumsatzesum -0,9 Prozent, wobei die Unternehmen wie bereits im Vorjahr gleichviele Waren und Dienstleistungen verkauft haben."Trotz der robusten gesamtwirtschaftlichen Lage fehlt es anInvestitionsbereitschaft. Dafür würden mehr positive Signale undAnreize benötigt. Statt teurer Wahlver-sprechungen brauchen wir mehrImpulse für Investitionen. Die durch die Agenda 2010 ausgelösteWachstumsdynamik hat, anders als aktuell behauptet, für viele neueArbeitsplätze und somit für mehr Wohlstand, mehr Gerechtigkeit undmehr soziale Sicherheit in Deutschland gesorgt", so Börnerabschließend.13, Berlin, 06. März 2017Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Gro?handel, Au?enhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell