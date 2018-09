BGA: Großhandel mit viel Schwung

Berlin (ots) - "Der Großhandel startet mit viel Schwung in diezweite Jahreshälfte. Das ist ein gutes Vorzeichen für ein dynamischesWachstum der deutschen Wirtschaft in den kommenden Monaten. Hinterden guten Zahlen verbergen sich jedoch enorme Risiken. Wir dürfendaher nicht blind darauf vertrauen, dass die Erfolgsgeschichteanhaltender Wohlstandszuwächse immer so bleibt. Die Vorsorge in gutenZeiten für wieder schwierigere bleibt ratsam. Die sprudelndenzusätzlichen Steuereinnahmen müssen stärker in die Zukunftsvorsorgeangelegt werden." Dies erklärte Dr. Holger Bingmann, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Großhandelsumsätze.Der Großhandel ist im ersten Halbjahr 2018 um nominal 3,2 Prozentund real um 1,6 Prozent gewachsen. Im zweiten Quartal lagen dieZuwächse mit nominal + 4,5 Prozent und real + 2,6 Prozent deutlichüber dem Halbjahresdurchschnitt. Im Schlussmonat Juni ist derGroßhandel sogar mit + 6,1 Prozent nominal und + 4,2 Prozent real indie Urlaubszeit gestartet."Deutschland arbeitet an der Grenze des wirtschaftlich Möglichen.Arbeitskräfte sind knapp, die Sanierung der Infrastruktur undInvestitionen im Wohnungsbau stecken in planerischen undGenehmigungsengpässen fest. Wir brauchen mehr Mut, bürokratischeFesseln abzubauen, um die Flexibilität zu bekommen, die wir inbewegten Zeiten benötigen", so Bingmann abschließend.28, Berlin, 3. September 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell