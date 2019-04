BGA: Gedämpftes Wachstum im Außenhandel

Berlin (ots) - "Der moderate Exportzuwachs entspricht unseremErwartungshorizont und ist Ausdruck der kritischen Situation, in dersich die Weltwirtschaft aktuell befindet. Dem kann sich auch derdeutsche Außenhandel nicht entziehen. Immerhin fangen die übrigenEU-Länder derzeit den durch den drohenden Brexit bedingten Rückgangder Exporte in das Vereinigte Königreich auf." Dies erklärt Dr.Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklungdes deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürFebruar 2019 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 108,8Milliarden Euro exportiert. Damit sind die Exporte imVorjahresvergleich um 3,9 Prozent gewachsen. Mit einem Warenwert von90,9 Milliarden Euro sind die deutschen Importe im Vorjahresvergleichum 5,1 Prozent gestiegen. Die Außenhandelsbilanz schloss damit miteinem Überschuss von 17,9 Milliarden Euro ab."Die Ungewissheit aufgrund der vielen ungelösten Konflikte schlägtsich in den Auftragsbüchern nieder. Trotz einzelner Fortschritte istein Ende des lähmenden Schwebezustands nicht abzusehen: Die Beilegungdes Handelskonfliktes zwischen den USA und China ist weiter offen undauch das Damoklesschwert der US-Strafzölle auf Autos sowieunmittelbarer EU-Gegenmaßnahmen hängt nach wie vor über denUnternehmen. Zudem sorgt das immer wieder verschobene Ausscheiden desVereinigten Königreichs aus der EU für Irritationen. Zumindest hierbrauchen wir baldmöglichst Klarheit über das künftige Verhältnis", soBingmann abschließend.13, Berlin, 8. April 2019Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell