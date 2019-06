BGA: Die G20 müssen jetzt liefern - EU schreitet voraus mit Unterzeichnung des Vietnamabkommens

Berlin (ots) - "Ein weiteres deklaratorisches Bekenntnis zumFreihandel reicht nicht mehr. Wir erwarten, dass sich die Staats- undRegierungschefs auf dem G20-Gipfel endlich zusammenraufen und aufkonkrete Vorschläge einigen, die verhindern, dass der Welthandelweiter ins Chaos abgleitet. Angesichts der schlechten Aussichten fürdie globale Wirtschaft dürfen die großen Staaten nicht tatenloszusehen, wie überall wieder Handelsbarrieren errichtet werden. Inerster Linie brauchen wir eine gemeinsame Linie für eine Reform derWelthandelsorganisation WTO, die dem regelbasierten Handel und demPrinzip der friedlichen Streitschlichtung wieder Geltung verschafft."Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zumG20-Gipfel in Osaka."Mit Blick auf die aktuellen Handelskonflikte ist es richtig, dassdie EU ihre eigenen Wege geht und mit der Öffnung neuer Märkte füreuropäische Unternehmen voranschreitet. Ein wichtiges Puzzlestück derweiteren Handelsliberalisierung ist das Freihandelsabkommen mitVietnam, das jetzt am Wochenende unterzeichnet wird. Das Abkommenwird den Warenaustausch beider Regionen erheblich steigern, indem dieZölle auf 99 Prozent der Waren über einen Zeitraum von zehn Jahrengesenkt und weitere Handelshemmnisse beseitigt werden", so Bingmannabschließend.24, Berlin, 28. Juni 2019Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell