BGA: Europa am Scheideweg - Staatsinterventionismus und offensive Industriepolitik als Allheilmittel?

Berlin (ots) - "Ein "China light" ist keine Option für uns!Keinesfalls dürfen wir Europa zu einer Trutzburg ausbauen. Es ist einIrrglaube zu meinen, dass wir Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen,wenn wir uns national oder europäisch abschotten - das gilt inRichtung der Populisten allerorten genauso wie mit Blick aufindustriepolitische Vorstellungen in Brüssel und neuerdings auch inBerlin. Die wettbewerbsfeindlichen Töne, die wir vernehmen, würdenEuropa schwächen und nicht etwa stärken." Dies erklärte Dr. HolgerBingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin anlässlich derFrühjahrspressekonferenz des Verbandes zur Entwicklung des deutschenAußenhandels.Wachstumstempo stark gebremst"Angesichts der zahlreichen handels- und sicherheitspolitischenTurbulenzen im vergangenen Jahr hat sich der deutsche Außenhandel2018 durchaus positiv entwickelt. Gleichwohl haben diese Turbulenzenihre Spuren hinterlassen: So wurden die Werte von 2017 übertroffenund neue Rekorde erzielt, jedoch hat sich die Wachstumsrate unsererExporte mehr als halbiert", so Bingmann.Die deutschen Exporte sind 2018 um 3 Prozent auf 1.317,9Milliarden Euro gestiegen. Größter Exportmarkt war dabei erneutEuropa mit 900,2 Milliarden Euro. Die tragende Säule dieses Handelssind die Wirtschaftsbeziehungen mit den EU-Ländern: 3,8 Prozent mehrdeutsche Waren gingen 2018 in europäische Mitgliedsstaaten (778,6Milliarden Euro). Wichtigster Zielmarkt für deutsche Ausfuhrenbleiben die USA, die allerdings nur um 1,5 Prozent wuchsen auf einenWert von 113,5 Milliarden Euro. Hier habe die erratische Politik vonPräsident Trump deutliche Spuren hinterlassen. Währenddessen wächstunsere wirtschaftliche Verflechtung mit China, unserem wichtigstenHandelspartner, weiter: 2018 betrug das bilaterale Handelsvolumen199,3 Milliarden Euro (+6,1%).Aktuell sieht der BGA noch immer Potential für ein Wachstum derdeutschen Exporte von bis zu 3 Prozent im laufenden Jahr, was jedochan einige Vorbedingungen geknüpft ist, wie beispielsweise keineweitere Verschärfung des Brexit-Dramas sowie der US-Handelskonfliktemit China und Europa.China-Phobie unnötig"Wir sollten nicht hysterisch werden, es gibt keinen Grund für dieaktuelle China-Phobie. Schließlich ist Deutschland nicht Opfer,sondern einer der größten Profiteure des ökonomischen AufstiegsChinas, der tatsächlich atemberaubend ist. Zugleich ist es gelungen,hunderte Millionen Menschen aus der Armut zu befreien. Diewirtschaftliche Entwicklung Chinas ist somit ein Paradebeispiel fürdie Vorteile, die Globalisierung haben kann", unterstrich derBGA-Präsident."Gleichwohl halten wir die Debatte, wie europäische undinsbesondere auch deutsche Firmen im globalen Wettbewerb mitstaatlich gepäppelten Unternehmen, beispielsweise aus China, bestehenkönnen, für richtig und überfällig. Von den bisher vorgeschlagenenMaßnahmen sind wir jedoch nicht überzeugt. Vielmehr scheint der Geistfranzösischer Wirtschaftspolitik mit deren nationalen Champions inBerlin und Brüssel zu verfangen. Stellt man aber die wirtschaftlicheEntwicklung und die Perspektiven Deutschlands mit seiner traditionellzurückhaltenden Industriepolitik und Frankreichs gegenüber, muss manvor dieser Entwicklung laut warnen - ganz davon abgesehen, dass wireine ganzheitliche Betrachtung der Wertschöpfung ver¬missen, die auchHandel und Dienstleistung integriert", so Bingmann weiter.Er warnte eindringlich davor, als Antwort auf die aggressiven,nationalen Industriepolitiken in den USA und China vom bisherigenErfolgsmodell abzukehren und sich einer eigenen nationalenIndustriestrategie hinzuwenden, die einen Staatsinterventionismus zumZiel zu haben scheine. Das vertrage sich jedoch nicht mit demberechtigten Vorwurf des Protektionismus an andere. Anstatt denMittelstand zu stärken, werde unter anderem das Ziel formuliert,Großkonzerne vor Wettbewerb und Übernahmen zu schützen. Seine festeÜberzeugung sei, dass der Staat den Märkten und privaten Investorenbei der Auswahl wettbewerbsfähiger bzw. förderungswürdiger Sektorenoder gar Unternehmen nicht überlegen ist."Anstatt unsere Wirtschaft abzuschotten, sollten wir allesunternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmeninternational zu verbessern. Hierzu zählen deutlich stärkereInvestitionen in die eigene digitale Infrastruktur wie dieVerkehrsinfrastruktur, die Grundlagenforschung aber auch in die Aus-und Weiterbildung sowie verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten fürStart-Ups, damit die Ideen, die ja in Deutschland und Europaexistieren, wachsen und Marktreife erreichen kön¬nen und in einemfunktionierenden europäischen Binnenmarkt skaliert werden können. Die Reform des Unternehmenssteuerrechts wird seit Jahren nichtange¬gangen, obwohl sie dringend notwendig ist, um ausreichendAnreize für Investitionen in Deutschland, gerade auch in Innovationund Forschung, sicherzustellen", kritisierte der BGA-Präsident."Das überaus erfolgreiche Friedens- und Wohlstandsprojekt Europasteht unter einem noch nie dagewesenen Druck. Mit Nationalismus,Protektionismus, Aufgabe der Freiheiten, die Europa entwickelt undgroß gemacht hat, werden wir keine Antworten auf die großenHerausforderungen des 21. Jahrhunderts finden. Wir würden von dengroßen Mächten - wirtschaftlich und politisch - von China, USA undRussland, zerrieben werden. Damit würden nicht nur wir untergehen,sondern auch unsere Werte", mahnte Bingmann abschließend. 