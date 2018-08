BGA: Eskalation des Handelsstreits produziert nur Verlierer

Berlin (ots) - "Bei dem Handelsstreit zwischen den beiden größtenVolkswirtschaften der Welt sind wir keine unbeteiligten Zuschauer,sondern mittendrin. Die erneute Welle von Zusatzzöllen wird nicht nurUnternehmen in China und den USA schaden, sondern stellt eineBedrohung für die Weltkonjunktur dar. Infolge der fortgeschrittenen,internationalen Arbeitsteilung hat der Disput das Potential, sichdisruptiv auf Lieferketten in der ganzen Welt auszuwirken." Diessagte Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der neuenSonderzölle, die sowohl die USA als auch China am Donnerstag aufWaren des jeweils anderen Landes im Volumen von jeweils 16 MilliardenDollar in Kraft gesetzt haben."Wir appellieren an die Beteiligten, den Handelskonfliktbeizulegen, um den Schaden nicht weiter zu vergrößern. Klar ist, dassChina deutlich mehr machen muss, um das geistige Eigentumausländischer Unternehmen zu schützen. Dieses Problem muss auch imSinne deutscher Unternehmen durch die internationale Gemeinschaftgelöst werden. Einseitig verhängte Zusatzzölle sind eindeutig derfalsche Weg, um solche Ziele zu erreichen. Insbesondere, da sich einsolches Vorgehen schnell auch wieder gegen deutsche Firmen direktrichten kann. Zwar ruht aktuell der Handelsdisput zwischen den USAund der EU, aber die Bedrohung durch US-Zusatzzölle auf Autos undAutoteile ist noch nicht komplett vom Tisch, so Bingmannabschließend.25, Berlin, 23. August 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell