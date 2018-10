BGA: Einigung auf NAFTA-Nachfolgeabkommen ist ein Lichtblick

Berlin (ots) - "In unruhigen Zeiten, in denen Protektionismuswieder salonfähig geworden ist, ist das Abkommen in letzter Minuteein Lichtblick. Ob das neue Abkommen NAFTA vollwertig ersetzen kann,bleibt allerdings noch abzuwarten. Wie so oft kommt es auch hier aufdie Details an." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),anlässlich der Einigung zwischen Kanada und den USA auf das neueFreihandelsabkommen USMCA, welches das bisherige NAFTA-Abkommenersetzen soll."Die Einigung ist ein Fingerzeig, dass es anscheinend doch nochmöglich ist, mit der Trump-Administration Abkommen zu schließen, dieden Handel erleichtern, statt inständig zu blockieren. Das weckt dieHoffnung, dass sich diese konstruktive Haltung auch auf dieVerhandlungen der USA mit der EU über ein neues Freihandelsabkommenübertragen lässt. Ein solches Abkommen wird dringend gebraucht, umweiteren Handelsstreitigkeiten vorzubeugen. Deutsche Unternehmen sindzudem auf offene Märkte und stabile Rahmenbedingungen angewiesen undtragen mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit entscheidend zum Wohlstandhierzulande bei", so Bingmann abschließend.33, Berlin, 1. Oktober 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell