BGA: EU und Singapur setzen ein gemeinsames Zeichen gegen Protektionismus

Berlin (ots) - "Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommenszwischen der EU und Singapur ist ein wichtiges Signal in einerschwierigen Zeit, in der der freie Handel fortwährend Angriffenausgesetzt ist. Zudem hat das Abkommen auch große wirtschaftlicheBedeutung. Schließlich ist der Stadtstaat Drehscheibe für dengesamten südostasiatischen Staatenverband ASEAN und als Sitztausender europäischer Unternehmen von großer Bedeutung für dieeuropäische Wirtschaft. Singapur ist Europas wichtigster Partner ineiner der größten Wachstumsregionen der Welt." Dies erklärt Dr.Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der morgigenUnterzeichnung des EU-Singapur-Freihandelsabkommens."Die Unterzeichnung ist nun der lang ersehnte Schritt, dasAbkommen endlich zum Nutzen der Unternehmen hier wie dort anzuwenden.Nach dem langwierigen Hickhack um die Zuständigkeiten fordern wirjetzt eine schnelle Ratifizierung des Abkommens ein, damit unsereHandelsunternehmen schon Anfang nächsten Jahres von den vereinbartenZollsenkungen und dem Abbau der Handelsbarrieren profitieren können.Das Freihandelsabkommen steht zudem am Anfang einer stärkerenwirtschaftlichen Verbindung Südostasiens mit der EU. Es ist einwichtiger Baustein auf dem Weg zu einem umfassenden Abkommen mit derganzen ASEAN-Region", so Bingmann abschließend.37, Berlin, 18. Oktober 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell