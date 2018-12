BGA: Digitale Dienstleistungen sind dynamischer Wachstumsmotor

Berlin (ots) - "Der Dienstleistungsbereich wächst kräftig und hatim dritten Quartal maßgeblich die Konjunktur gestützt. DieWirtschaftsleistung wäre ohne die Dienstleistungen noch stärker insStocken geraten. Insbesondere die Digitalisierung befeuert dieDynamik. B2B-Dienstleistungsunternehmen tragen aber auch dazu bei,dass andere Wirtschaftsbereiche in der Optimierung ihrerProzessabläufe erfolgreich vorankommen. Das sichert die deutscheWettbewerbsfähigkeit in einem immer schwierigeren Umfeld." Dieserklärte Dr. Holger Bingmann, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), in Berlin zu denheute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Quartalszahlen zuUmsätzen und Beschäftigung im Dienstleistungssektor.Die Umsätze in ausgewählten Dienstleistungsbereichen wie Verkehrund Lagerei, Information und Kommunikation, Marketing,Personaldienstleistungen und Facility sind im dritten Quartalkalender- und saisonbereinigt um 4,6 Prozent gegenüber demVorjahresquartal angestiegen und gegenüber dem Vorquartal um 1,2Prozent. Den größten Umsatzanstieg verzeichneten dieInformationsdienstleistungen mit 16,9 Prozent. Die Beschäftigunglegte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,9 Prozent zu und zumVorquartal um 0,2 Prozent."Der Erfolg der Dienstleistungen spiegelt sich auch in derBeschäftigung wider. Sie geben immer mehr Menschen in Deutschlandeine berufliche Perspektive und schaffen neue Arbeitsplätze. Wirmüssen also keine Angst vor den tiefgreifenden Veränderungsprozessenhaben, wenn wir uns richtig aufstellen. Doch die zunehmendpraxisferne Gestaltung gesetzlicher Regelungen, die wenig Rücksichtauf den Anwender nimmt, bereitet unseren Handels- undDienstleistungsunternehmen immer mehr Kopfzerbrechen. Hier wünschenwir uns mehr Mut bei der gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit. Esist höchste Zeit, dafür zu sorgen, dass die Arbeitszeit innerhalb derWoche flexibler verteilt werden kann. Die gesetzlichen Ruhezeitenschränken mobiles Arbeiten ein. Das passt nicht mehr in diebetriebliche Realität und den internationalen, durch Globalisierungund Digitalisierung getriebenen Wettbewerb", so Bingmannabschließend.44, Berlin, 12. Dezember 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell