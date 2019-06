BGA: Dienstleistungen trotzen konjunktureller Abkühlung

Berlin (ots) - "Für den Dienstleistungssektor in Deutschland gehtes ungebrochen aufwärts. Ob bei Umsätzen oder bei Beschäftigung - dieDienstleistungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. In vielen Branchenrunden sie das Leistungsportfolio ab. Deshalb sind wirzuversichtlich, dass sich die Dienstleister auch künftig entgegen demverhaltenen Trend in anderen Bereichen kräftig aufwärts entwickeln."Dies erklärte Dr. Holger Bingmann, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der heuteveröffentlichten Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung imDienstleistungssektor im ersten Quartal 2019.Die Umsätze im Dienstleistungssektor lagen nach den Angaben desStatistischen Bundesamtes im ersten Quartal 2019 um 3,5 Prozent höherals im entsprechenden Vorjahresquartal. Dabei weist insbesondere derBereich Verkehr und Lagerei einen kontinuierlichen Anstieg auf. ImJahresverlauf sind die Umsätze um 4,1 Prozent angestiegen.Informations- und Kommunikationsdienstleistungen lagen dagegen 1,4Prozent unter dem Vorquartal aber um 3,2 Prozent über demVorjahresquartal. Die Beschäftigung nahm im Dienstleistungssektor imVorjahresvergleich um 1,8 Prozent zu."Dienstleistungen entwickeln sich zu einem immer wichtigerenKonjunkturmotor der deutschen Wirtschaft. Ihr Erfolg ist aber keinSelbstläufer, sondern auch Dienstleistungsunternehmen brauchen einsolides Umfeld und attraktive Rahmenbedingungen. Gerade in derDigitalwirtschaft führen nationale Alleingänge, etwa in derSteuerpolitik, in die Sackgasse. Auch das Regulierungsdickicht -beispielsweise im Finanzdienstleistungssektor oder bei derArbeitszeit - zu lichten, bleibt eine Herkulesaufgabe", so Bingmannabschließend.21, Berlin, 11. Juni 2019Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell