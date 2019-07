BGA: Deutscher Außenhandel startet schwungvoll in den Sommer

Berlin (ots) - "Der Außenhandel zieht zu Beginn des Sommers wiederan. Sowohl Exporte als auch Importe haben sich im Wonnemonat Maiprächtig entwickelt. Das gute Ergebnis wird allerdings überschattetvon der anhaltend negativen Entwicklung bei den Auftragseingängen. Esist damit zu rechnen, dass die konjunkturelle Abkühlung Fahrtaufnehmen wird." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),heute in Berlin zur Entwicklung des deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürMai 2019 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 113,9Milliarden Euro exportiert. Damit sind die Exporte imVorjahresvergleich um 4,5 Prozent gestiegen. Mit einem Warenwert von93,4 Milliarden Euro sind die deutschen Importe leicht stärkergestiegen, im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent. DieAußenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 20,6Milliarden Euro ab."Auch die politische Situation in der Welt ist alles andere alsstabil. Umso wichtiger ist es jetzt, die vakanten Spitzenpositionenin der Europäischen Union zügig zu besetzen, damit Europainternational als geeinte Macht auftreten und die nötigen Reformenangehen kann. Hierfür muss das europäische Parlament dieSpitzenpersonalien zügig bestätigen. Ein Lichtblick bleiben die gutenZahlen in den Drittländern. Allerdings verunsichern hier dieständigen Ankündigungen von US-Präsident Trump den Welthandelregelmäßig - seien es Zölle auf chinesische oder europäische Produkteoder auch geopolitische Drohungen gegen den Iran. In dieserAtmosphäre kann der weltweite Handel nicht sein eigentlichesPotenzial entfalten. Deshalb ist es umso wichtiger, dieHandelsabkommen mit Mercosur und Vietnam schnellstmöglich zuratifizieren, damit die regelbasierte Handelspolitik wieder gestärktwird", so Bingmann abschließend.25, Berlin, 8. Juli 2019Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell