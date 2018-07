BGA: Deutsche Außenwirtschaft weiterhin auf gutem Kurs - Deutsch-chinesische Regierungskonsultationen können Partnerschaft stärken

Berlin (ots) - "Auch im Mai hat die deutsche Außenwirtschaft einErgebnis vorgelegt, mit dem wir mehr als zufrieden sein können. DieUnternehmen überzeugen weiterhin weltweit mit ihren Waren undDienstleistungen und trotzen so der derzeitigen Unberechenbarkeit desWelthandels." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),heute in Berlin zur Entwicklung des deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürMai 2018 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 109,1Milliarden Euro exportiert und damit im Vorjahresvergleich um 1,3Prozent weniger. Mit einem Warenwert von 89,4 Milliarden Euro sinddie deutschen Importe gestiegen, im Vorjahresvergleich um 0,8Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschussvon 19,7 Milliarden Euro ab."Besonders vor dem Hintergrund der sich scheinbar eintrübendenKonjunktur zeigt sich mal wieder, wie wichtig die EU für Deutschlandist. Wir begrüßen den kooperativen Geist der letzten Zeit unter denMitgliedsstaaten und wünschen uns dies auch mit unseren anderenPartnern in der Welt. Die heute beginnenden deutsch-chinesischenRegierungskonsultationen in Berlin sind eine gute Gelegenheit, dieenge Partnerschaft der beiden Länder weiter auszubauen. Es gibt eineVielzahl von bilateralen, aber auch internationalen Themen, die manim Dialog gemeinsam voranbringen kann. Uns ist vor allem ein fairerund offener Welthandel wichtig. Und hier sollte China noch einigestun, damit sein Bekenntnis zur Globalisierung und Marktöffnung keinLippenbekenntnis bleibt. Wir sind zuversichtlich, dass die bisherigevertrauensvolle Zusammenarbeit auf politischer und wirtschaftlicherEbene eine gute Voraussetzung für positive Ergebnisse ist", soBingmann abschließend.19, Berlin, 9. Juli 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell