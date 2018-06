BGA: Deutsch-französische Einigung bei Währungsunion wäre ein wichtiges Signal

Berlin (ots) - "Die Integration des europäischen Wirtschafts- undWährungsraums muss mit Hochdruck weiter vorangetrieben werden. EineEinigung zwischen Frankreich und Deutschland in der Reform derWährungsunion wäre ein erster Schritt und ein wichtiges Signal fürdie europäische Gemeinschaft. Ist es doch diese Gemeinschaft, die esvermag, zum Unilateralismus der USA oder Expansionsstreben Chinas einGegengewicht zu bilden." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsidentdes Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),heute in Berlin zum morgigen deutsch-französischen Spitzentreffen."Bei den Themen der Finanzmarktregulierung und der Bankenunionmuss ein Kompromiss gefunden werden. Wir sehen aber auch dringendNachholbedarf beim europäischen Binnenmarkt, denn dieser istweiterhin eher eine Vision als gelebte Realität. Ohne die EU und mitdem Rückfall in Kleinstaaterei werden wir in der internationalenPolitik in der Bedeutungslosigkeit versinken", so Bingmann weiter."Die deutsch-französische Partnerschaft ist das Herz derEuropäischen Union. Dennoch bleibt es eine Gemeinschaftsaufgabe.Andere Mitgliedsstaaten gegen ihren Willen zu einer Mitwirkung zuzwingen, wird nicht erfolgreich sein, sondern eher das Gesamtprojektgefährden. Die Bedeutung der Europäischen Union kann gerade in derheutigen Zeit nicht hoch genug gehalten werden. Nur in dieserGemeinschaft werden wir ein nennenswertes Gewicht in die Waagschalelegen können, um die globalen Entwicklungen nach unseren Werten mitgestalten zu können. Die langfristigen Folgen des Scheiterns der EUwären katastrophal und die Kosten immens", so Bingmann abschließend.17, Berlin, 18. Juni 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell