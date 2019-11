BGA: B2B-Dienstleister wollen ein stärkeres Europa

Berlin (ots) - "Die B2B-Dienstleister, derzeit einer der wenigen verlässlichenKonjunkturpfeiler, wollen ein stärkeres Europa. Mehr als jeder zweiteB2B-Dienstleister ist der Auffassung, dass die Große Koalition sich mehr für dieStärkung der Europäischen Union einsetzen müsse, die für die Unternehmen vonsteigendem Interesse ist. Das Hauptaugenmerk gilt dabei, mit sieben von zehnBefragten, der verstärkten Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Außen- undVerteidigungspolitik. Aber auch die innere Sicherheit hat einen hohenStellenwert." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), zu den Ergebnissen deraktuellen B2B-Dienstleistungsumfrage, die der Verband gemeinsam mit Creditreformdurchgeführt hat. Der BGA rechnet für 2019 mit einem Umsatzwachstum imB2B-Dienstleistungssektor von 3 Prozent. Dies ergibt einen neuen Umsatzrekordvon fast 921 Milliarden Euro."Wirtschaftspolitisch haben laut Umfrage ein verlässlicher undwettbewerbsneutraler Rechtsrahmen sowie der weitere Ausbau des Binnenmarkts fürHandel und Dienstleistungen höchste Priorität für die Befragten. Insbesonderedrängen die Unternehmer auf nachvollziehbare und vergleichbare steuerlicheRegelungen. Unterstützung bei den Unternehmern finden aber auch eine stärkereVerankerung von Nachhaltigkeit auf EU-Ebene und eine Ausweitung derInvestitionen in die europäische Infrastruktur. Bei sozial- undarbeitsmarktpolitischen Themen sehen die B2B-Dienstleister hingegen nach demSubsidiaritätsprinzip nicht die EU prioritär in der Pflicht. Nicht einmal jederFünfte hält einen EU-weiten Mindestlohn für sinnvoll und auch nur ein knappesViertel plädiert für die Einführung gemeinsamer Standards und gemeinsamersozialer Sicherungssysteme", so Bingmann abschließend.39, Berlin, 15. November 2019Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell