BGA: B2B-Dienstleister erreichen neuen Umsatzrekord und hadern mit Großer Koalition

Berlin (ots) - "Die B2B-Dienstleister wachsen erneut deutlich ineinem wirtschaftlich schwierigen Umfeld und erzielen einen neuenRekordumsatz. Sie stabilisieren damit maßgeblich die konjunkturelleEntwicklung in Deutschland. Dieser Trend ist gefährdet, wenn sich dieglobalen Unsicherheiten weiter verschärfen und die politischeUnterstützung fehlt. Nicht einmal jeder dritte Dienstleister istzufrieden mit der Arbeit der Großen Koalition. Sie kritisiereninsbesondere die aufgestauten Infrastrukturdefizite im Verkehrswesenund im Energiesektor sowie beim Ausbau der Informations- undKommunikationsinfrastruktur." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann,Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen (BGA), zu den Ergebnissen der aktuellenB2B-Dienstleistungsumfrage, die der Verband gemeinsam mitCreditreform durchgeführt hat.Der BGA rechnet - nach einem Umsatzplus von 4,7 Prozent im Vorjahr- im laufenden Jahr 2019 mit einem Umsatzwachstum imB2B-Dienstleistungssektor von 3 Prozent auf einen neuen Rekordwertvon fast 921 Milliarden Euro. Der BGA-B2B-Dienstleistungsindikatorerreicht insgesamt 122,7 Punkte, allerdings auch deutlich unterfrüheren Werten (- 9,2 Punkte); die Stimmung trübt sich also ein,bleibt aber positiv. Mit einem Wert von 124,7 Punkten liegen dieGeschäftserwartungen über dem derzeitigen Niveau und drücken damitZuversicht aus, dass auch die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte2019 positiv verläuft."Auch die öffentlichen Finanzen und Steuern haben neben einer gutausgebauten Verkehrsinfrastruktur und einer flächendeckenden,leistungsfähigen digitalen Infrastruktur für die B2B-Dienstleistereinen hohen Stellenwert: Über 40 Prozent der Befragten plädiert füreine Unternehmensteuerreform und fast ebenso viele fordern dieFortführung eines soliden Haushaltskurses. Soll die Erfolgsgeschichteder B2B-Dienstleister weitergehen, ist hier die Politik gefordert",so Bingmann abschließend.36, Berlin, 22. Oktober 2019Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell