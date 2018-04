BGA: Außenhandel wächst auf hohem Niveau verhalten weiter

Berlin (ots) - "Die deutsche Außenwirtschaft setzt auf hohemNiveau den positiven Trend fort und trotzt momentan noch allenWidrigkeiten." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident desBundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),heute in Berlin zur Entwicklung des deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürFebruar 2018 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 104,7Milliarden Euro exportiert, ein Plus von 2,4 Prozent imVorjahresvergleich. Mit einem Warenwert von 86,3 Milliarden Euro sinddie deutschen Importe erneut stärker gestiegen, im Vorjahresvergleichum 4,7 Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einemÜberschuss von 18,4 Milliarden Euro ab."Klar ist aber, dass diese Widrigkeiten irgendwann ihren Preishaben werden. Der aufschaukelnde Handelskonflikt zwischen den USA undChina streut Sand ins Getriebe der Weltwirtschaft, unter dem diestark international ausgerichtete deutsche Wirtschaft leiden wird,wenn nicht bald endlich wieder Besonnenheit einkehrt. Umso wichtigerist es für Deutschland, dem entschieden entgegenzutreten. Das heißt,mit allen Akteuren im Gespräch zu bleiben und sich von keiner Seiteinstrumentalisieren zu lassen. Einmal mehr zeigen die Zahlen, was wiran Europa haben und wie unsere europäischen Partner zugleich voneinem wirtschaftlich erfolgreichen Deutschland profitieren.Angesichts der allgegenwärtigen Kraftmeierei gilt es für Deutschland,Europa zu stärken als ordnungspolitische Gestaltungsmacht", soBingmann abschließend.10, Berlin, 9. April 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell