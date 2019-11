BGA: Außenhandel überrascht mit gutem Monatsergebnis

Berlin (ots) - "Der Außenhandel scheint immer für Überraschungen gut: In dernachrichtenarmen Zeit kommt die positive Entwicklung der Septemberzahlen geraderecht. Dies ist allerdings kein Grund zur Entwarnung und auch noch keineTrendwende. Die Reihe der monatlich heftigen Ausschläge nach oben und untensetzt sich hiermit lediglich weiter fort." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann,Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),heute in Berlin zur Entwicklung des deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen für September 2019bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 114,2 Milliarden Euroexportiert. Damit sind die Exporte im Vorjahresvergleich um 4,6 Prozentgestiegen. Mit einem Warenwert von 93,0 Milliarden Euro sind auch die deutschenImporte gestiegen, im Vorjahresvergleich um 1,5 Prozent. Die Außenhandelsbilanzschloss damit mit einem Überschuss von 21,1 Milliarden Euro ab."Optimistisch stimmen uns die Signale aus den USA und China. Sollten die beidenSeiten aufeinander zugehen und Zölle sowie ihre Streitigkeiten zurückfahren,wäre das ein richtiger Hoffnungsschimmer und ein lang ersehntes Signal, das sichauch positiv auf die Weltwirtschaft auswirken würde. Das ist aber nur einer dervielen Faktoren, die die deutsche Außenwirtschaft beeinflussen. Die politischenEntwicklungen im Vereinigten Königreich lassen die Wirtschaft mal wieder imUngewissen. Diese ewige Hängepartie schadet allen Beteiligten. Klar ist aberauch, dass hierzulande ein immenser Bedarf an struktureller Modernisierung imSteuersystem und bei der Entbürokratisierung besteht", so Bingmann abschließend.37, Berlin, 8. November 2019Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell