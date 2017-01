BGA: Außenhandel setzt zum Endspurt an

Berlin (ots) - "Die Außenhandelszahlen für November lassen aufeinen starken Jahresendspurt und damit auf eine versöhnlicheGesamtbilanz für das Jahr 2016 hoffen. Nach einem turbulenten Jahrkönnten die letzten Wochen noch eine positive Bilanz bedeuten,nachdem sich die vergangenen Monate als schwierig dargestellthatten." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zurEntwicklung des deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürNovember 2016 bekannt gegeben. Demnach betrug der Wert der deutschenExporte 108,5 Milliarden Euro, ein Plus von 5,6 Prozent imVorjahresvergleich. Mit einem Warenwert von 85,8 Milliarden Euro sindauch die deutschen Importe gestiegen, im Vorjahresvergleich um 3,5Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschussvon 21,7 Milliarden Euro ab."Der November hat mal wieder gezeigt, welche enorme Bedeutung derAußenhandel für die deutsche Wirtschaft hat. Geht es unserenGeschäftspartnern nah und fern wirtschaftlich gut, laufen auch unsereGeschäfte rund. Die Rekordwerte im Im- und Export verdanken wir nichtnur der wirtschaftlichen Erholung in den EU-Ländern. Auch inDrittmärkten waren deutsche Produkte mehr denn je gefragt. Bei allerFreude müssen wir uns aber auch im Klaren sein, dass dies keinstabiler Dauerzustand für die Zukunft ist. 2017 erwarten uns vieleUnsicherheiten: die Wahlen in verschiedenen europäischenMitgliedstaaten, die für die Zukunft Europas entscheidend seinkönnen, oder auch der Präsidentenwechsel in den USA, der die Rolleder Vereinigten Staaten als Treiber des Freihandels nachhaltigverändern kann. Eine Gewissheit haben wir jedoch: Der Außenhandel istflexibel genug, um auch durch raues Gewässer zu segeln", so Börnerabschließend.1, Berlin, 9. Januar 2017Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Gro?handel, Au?enhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell