BGA: Außenhandel meldet sich eindrucksvoll zurück

Berlin (ots) - "Die deutsche Außenwirtschaft meldet sich nach zweieher schwachen Monaten kraftvoll zurück und stellt sich weiterhinerfolgreich den globalen Unwägbarkeiten, sowohl in der EU als auchauf Drittmärkten. Das ist ein wichtiges Signal angesichts der vonUnsicherheit dominierten Stimmung in den Unternehmen." Dies erklärtDr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklungdes deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürApril 2018 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 110,3Milliarden Euro exportiert und damit im Vorjahresvergleich um 9,3Prozent mehr. Mit einem Warenwert von 89,9 Milliarden Euro sind auchdie deutschen Importe gestiegen, im Vorjahresvergleich um 8,2Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschussvon 20,4 Milliarden Euro ab."Wir dürfen uns in den internationalen Handelsstreitigkeiten nichtunterbuttern lassen. Die Leistungskraft des deutschen Außenhandelsist ein Pfund und stärkt der Politik den Rücken für ein souveräneswie selbstbewusstes Auftreten. Der internationale Erfolg deutscherUnternehmen hängt jedoch auch stark von den Bedingungen hierzulandeab. Angesichts der im Vergleich zu anderen Ländern zu hohenUnternehmenssteuern und steigenden Arbeitskosten sollte die GroßeKoalition ihre politischen Prioritäten dringend noch einmalüberdenken", so Bingmann abschließend.16, Berlin, 8. Juni 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell