BGA: Außenhandel kühlt spürbar ab

Berlin (ots) - "Die Abkühlung der Exporte im dritten Quartal warfast greifbar. Besonders schmerzt der Rückgang auf so breiter Front,auch wenn er sich auf dem europäischen Markt in Grenzen hält. Einzigdie Länder der Eurozone liegen leicht im Plus." Dies erklärt Dr.Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklungdes deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürSeptember 2018 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von109,1 Milliarden Euro exportiert. Damit sind die Exporte imVorjahresvergleich um 1,2 Prozent gesunken. Mit einem Warenwert von90,7 Milliarden Euro sind die deutschen Importe jedoch wesentlichstärker gestiegen, im Vorjahresvergleich um 5,3 Prozent. DieAußenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 18,4Milliarden Euro ab."Der weltweit zunehmende Protektionismus und Risiken wie deranstehende Brexit werden es den Unternehmen auch in den kommendenMonaten nicht leicht machen. Die Politik hat es in der Hand, dass siebeispielsweise nicht auch noch im internationalen Steuerwettbewerbweiter zurückfallen, und auch weitere Investionsbremsen hierzulandegelöst werden", so Bingmann abschließend.38, Berlin, 8. November 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell