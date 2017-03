BGA: Außenhandel gelingt Start nach Maß

Berlin (ots) - "Der deutsche Außenhandel trotzt allenUnsicherheiten und setzt seinen Wachs-tumskurs fort. Ein glanzvollerAuftakt, bei dem die Wirtschaft in allen Märkten erfolgreich seinkonnte. Sowohl im Handel mit unseren direkten europäischen Nachbarnals auch der mit Drittländern stehen wir im Augenblick sehr gut da."Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des BundesverbandesGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zurEntwicklung des deutschen Außenhandels.Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen fürJanuar 2017 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 98,9Milliarden Euro exportiert, ein Plus von 11,8 Prozent imVorjahresvergleich. Mit einem Warenwert von 84 Milliarden Euro sindauch die deutschen Importe fast im gleichen Maß um 11,7 Prozent imVorjahresvergleich gestiegen. Die Außenhandelsbilanz schloss damitmit einem Überschuss von 14,8 Milliarden Euro ab."Wir sollten vorsichtig bleiben, immerhin handelt es sich nur umein Monatsergebnis. Das Jahr wird noch lang und ist gespickt mitpolitischen und auch wirtschaftlichen Herausforderungen. Insbesonderesetzt sich auch die Unberechenbarkeit in der wirtschaftlichenEntwicklung fort. Die Welt ist im Wandel und die deutschenUnternehmen müssen sich daran anpassen. Dabei ist es unerheblich, obwir auf einen unberechenbaren US-Präsidenten oder aufRenationalisierungstendenzen in Europa blicken. In diesen Zeiten musssich die Politik unbeirrt weiter für den freien und fairen Handeleinsetzen. Die Wirtschaft wiederum muss diese dabei unterstützen undgleichzeitig ihre Flexibilität bewahren. Denn nur gemeinsam werdenwir gegen die derzeitig weltweit protektionistischen Bewegungenerfolgreich sein", so Börner abschließend.14, Berlin, 10. März 2017Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Gro?handel, Au?enhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell