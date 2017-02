BFH: Erbschaft einer GmbH unterliegt der Körperschaftssteuer

Köln (ots) - Erbt eine GmbH, unterliegt die Erbschaft unabhängigvon der Erbschaftssteuer auch der Körperschaftssteuer. Das hat derBundesfinanzhof mit Urteil vom 6. Dezember 2016 entschieden (Az.: I R50/16).GRP Rainer Rechtsanwälte, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf,Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart führen aus: Die Frage, wemder Nachlass zufallen soll, stellt sich besonders für ledige undkinderlose Erblasser. Nicht selten fällt die Entscheidung dannzugunsten einer wohltätigen Organisation aus. In dem konkreten Fallfiel die Wahl des Erblassers auf das Pflegeheim, dass ertestamentarisch zum Erben seines nicht unerheblichen Vermögens vonrund einer Million Euro machte. Ebenfalls verfügte der Erblasser,dass das Erbvermögen ausschließlich für Zwecke des Heimbetriebsverwendet werden dürfe. Die erforderliche Ausnahmegenehmigung nachdem Heimgesetz lag vor, sodass das Pflegeheim unstrittig wirksam zumAlleinerben geworden war.Das Pflegeheim wurde von einer GmbH betrieben. Das zuständigeFinanzamt legte daher nicht nur die Erbschaftssteuer fest, sondernerhöhte auch die Körperschaftssteuer, da sich der Gewinn der GmbHdurch die Erbschaft erhöht habe. Dagegen klagte die GmbH durch dieInstanzen und blieb letztlich auch vor dem BFH erfolglos. DieErbschaft einer GmbH sei auch dann körperschaftssteuerpflichtig, wennder Erbanfall zugleich der Erbschaftssteuer unterliege, erklärte derI. Senat des Bundesfinanzhofs.Die GmbH sei unbeschränkt körperschaftssteuerpflichtig und daherseien alle von ihr erzielten Einkünfte auch als Einkünfte ausGewerbebetrieb zu behandeln, gleichgültig in welcher Form ihr dieBetriebseinnahmen zufließen. Daher falle auch der Erbanfall unter dieEinkünfte.Der Senat sah keine unzulässige Kumulation von Erbschaftssteuerund Körperschaftssteuer. Es gebe keine verfassungsrechtliche Pflicht,Steuern so aufeinander abzustimmen, dass es zu keinerMehrfachbesteuerung kommt. Auch wenn Erbanfälle bei juristischen undnatürlichen Personen unterschiedlich behandelt werden, sei dies keinVerstoß gegen das Gleichheitsgebot. Es unterliege demGestaltungsspielraum des Gesetzgebers, ob er die progressiveEinkommensteuerbelastung mit Rücksicht auf dieErbschaftssteuerbelastung abfedert und ob er dies auch auf dieKörperschaftssteuer ausdehnt.Bei Erbschaftangelegenheiten sollten grundsätzlich auch diesteuerlichen Konsequenzen bedacht werden. Das gilt umso mehr, wennder Nachlass nicht einer natürlichen Person zufallen soll. Damit indiesen Fällen der steuerliche Gestaltungsspielraum optimal genutztwird, können im Erbrecht und Steuerrecht erfahrene Rechtsanwälteberaten.https://www.grprainer.com/rechtsberatung/steuerrecht.htmlÜber GRP Rainer:GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater ist eine internationale,steuerrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgartberät die Kanzlei im Steuerrecht. Zu den Mandanten gehören nationaleund internationale Unternehmen und Gesellschaften, institutionelleAnleger und Privatpersonen.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltGRP Rainer LLP RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 KölnTelefon: +49 221 2722750info@grprainer.comwww.grprainer.comOriginal-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell