BFFT baut autonomen Versuchsträger (FOTO)

Gaimersheim (ots) -Wann übernehmen autonome Technologien das Fahren? Um diese Fragezu beantworten, hat BFFT zusammen mit dem Karlsruher FZIForschungszentrum Informatik und dem US-amerikanischenAutomobilzulieferer Visteon einen vollautonomen Versuchsträger aufBasis eines Audi A6 Avant aufgebaut.Dabei arbeiten Visteon als Auftraggeber, das FZI alsWissenschaftspartner mit langjähriger Erfahrung im autonomen Fahrenund BFFT, der Spezialist für den Aufbau leistungsfähiger Prototypen,Hand in Hand. Die Konzeption des Fahrzeugs leitete das FZI, dieSensorik wurde von Visteon und dem FZI ausgewählt und bereitgestellt.Der Einbau und die exakte Applikation auf das Fahrzeug erfolgten inrund anderthalb Monaten Detailarbeit bei BFFT.Mit dem Versuchsträger wollen die Spezialisten einem derkomplexesten Einsatzgebiete künftiger Mobilität den Schrecken nehmen- der Innenstadt. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens, vielerKreuzungen und Ampelsystemen ist hier ein intensives Zusammenspielder einzelnen Sensoren gefragt. Das Setup muss jederzeit alleUmgebungsobjekte überwachen können, die verschiedenen Hindernisartenparallel analysieren und in Sekundenbruchteilen auf neue Impulsereagieren.Auch im Hochgeschwindigkeitsbereich fährt der Versuchsträger vollautonom - und muss dafür andere Fahrzeuge über eine lange Distanz undbei hohem Tempo beobachten. Deshalb hat BFFT das Sensorarrangementgrößtenteils redundant ausgelegt. 13 hochspezialisierte Kamerasarbeiten rund um das Auto mit acht Radar- und vier Laser-Sensorenzusammen. Dazu gesellt sich die interne GPS-Positionierung über dasNavigationssystem - quasi als valide Datenbasis, auf der die Sensorikihre Detailumgebung aufbaut. Auch an einen autonomen Parkservicehaben die Entwickler gedacht: Ist keine GPS-Verbindung möglich - etwain Parkhäusern -, so greift der A6 auf seine optische Sensorik zurückund lenkt sich selbst bei niedriger Geschwindigkeit in eine freieParklücke.Im Kofferraum sorgt ein Hochleistungs-Rechensystem für dasZusammenspiel der Sensoren und bringt das entstandene digitale Bildmit der Realität exakt in Einklang. Schließlich kommt es in derPraxis im Zweifel auf jeden Millimeter an, den das Gesamtsystemgenauer arbeitet.Aktuell ist der autonome A6 bei Visteon im Testeinsatz und bauteine detaillierte Datenbasis auf, die den Grundstein für das autonomeFahren legen soll.